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श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या महासचिवपदी अहिल्यानगरचे स्वामी गोविंद देव गिरी; चंपत राय यांच्या जागी नियुक्ती, गावात फटाक्यांची आतषबाजी

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बेलापूर येथील भूमिपुत्र राष्ट्रसंत स्वामी गोविंद देव गिरी यांची अयोध्येतील श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या महासचिवपदी सर्वानुमते नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Swami Govind Dev Giri from Ahilyanagar
श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या महासचिवपदी अहिल्यानगरचे स्वामी गोविंद देव गिरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 3:18 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 3:32 PM IST

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अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील बेलापूर येथील भूमिपुत्र राष्ट्रसंत स्वामी गोविंद देव गिरी यांची अयोध्येतील श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या महासचिवपदी सर्वानुमते नियुक्ती करण्यात आली. काल अयोध्येत श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या बैठकीत नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. त्यात पूर्वीचे कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी यांची महासचिवपदी, तर दिल्ली येथील परोपकारी व्यक्तिमत्त्व असलेले महेश भागचंदका यांची कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.

अयोध्येचे माजी लोकप्रतिनिधी मदन मोहन पांडे आणि शिकोहाबाद येथील शिक्षणतज्ज्ञ निर्मला यादव यांची विश्वस्तपदी नियुक्ती झाली आहे. ट्रस्टच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी माजी एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांची ट्रस्टचे प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. बेलापूरचे भूमिपुत्र तसेच राष्ट्रसंत स्वामी गोविंद देव गिरी यांच्या निवडीचे वृत्त समजताच गावात फटाक्यांची आतषबाजी, तसेच 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देत ग्रामस्थ आणि श्रीरामभक्तांनी आनंदोत्सव साजरा केला.

गेल्या काही काळापासून देशभरात अयोध्या येथील प्रभू श्रीराम मंदिरातील चोरी प्रकरणाचा विषय गाजला. मंदिरातील देणग्यांबाबत निर्माण झालेल्या वादामुळे 'श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'चे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर न्यासाचे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज हे राजीनामा देणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात त्यांनी तेव्हा राजीनामा देणार नसल्याचं ठामपणानं सांगितलं होतं. आता त्यांची नियुक्ती महासचिवपदी झाली आहे.

काय म्हणाले होते गोविंद देव गिरी महाराज?

''घडलेली गोष्ट ही प्रभू श्रीरामाशी केलेला गुन्हा आहे. त्याची आम्हाला खंत आहे. त्याच्या आम्हाला वेदना आहेत. आम्हाला शरमेनं मान खाली घालण्याची वेळ आलेली आहे. गुन्हेगार जे कोणी असतील त्यांना शिक्षा ही मिळालीच पाहिजे'', असं गोविंद देव गिरी महाराज म्हणाले होते.

गोविंददेव गिरी यांनी केलं होतं वादग्रस्त वक्तव्य

अयोध्येत राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यात 2024 मध्ये गोविंद देव गिरी महाराज यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त व्यक्त केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की, छत्रपतींनी संन्यास घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांच्या गुरूंनी समर्थ रामदासांनी समजूत काढली होती. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदींची तुलना महाराजांसोबत गोविंद गिरी यांनी केली होती.

जितेंद्र मिश्रा ट्रस्टचे सीईओ

अयोध्या येथील 'श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'च्या पहिल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (CEO) घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली ही प्रक्रिया बुधवारी पूर्ण झाली; ट्रस्टच्या बैठकीत 5585 अर्जांमधून निवडलेल्या तीन उमेदवारांच्या यादीतून नवीन सीईओंच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. राम मंदिर ट्रस्टचे सीईओ म्हणून एअर मार्शल (निवृत्त) जितेंद्र मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सीईओंच्या नियुक्तीसोबतच तीन नवीन विश्वस्तांचीही (ट्रस्टी) नावं जाहीर करण्यात आली आहेत.

'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये महत्त्वाची भूमिका

'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान ते सक्रिय सेवेत होते. या मोहिमेच्या वेळी जितेंद्र मिश्रा 'वेस्टर्न कमांड'चे प्रमुख म्हणून कार्यरत होते. या नवीन जबाबदारीसह त्यांच्यासमोर मंदिराचे व्यवस्थापन आणि आर्थिक पारदर्शकता बळकट करण्याचे मोठे आव्हान आहे; कारण या वर्षाच्या सुरुवातीला देणगी चोरीच्या एका मोठ्या वादामुळे या बाबींवर परिणाम झाला होता.

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Last Updated : September 3, 2026 at 3:32 PM IST

TAGGED:

राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव
स्वामी गोविंद देव गिरी
AYODHYA RAM MANDIR TRUST
SWAMI GOVIND DEV GIRI
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