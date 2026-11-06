61 तासानंतर 'स्वाभिमानी'चा रास्ता रोको स्थगित; राजू शेट्टींची किणी टोलनाक्यावर घोषणा, पुणे-बंगळुरु महामार्ग खुला
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चक्काजाम आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले.
Published : November 6, 2026 at 7:48 AM IST
कोल्हापूर : गेल्या 61 तासांपासून पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर सुरू असलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चक्काजाम आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले. किणी टोलनाक्यावर नेते राजू शेट्टी यांनी याविषयीची मोठी घोषणा केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीनंतर साखर कारखानदारांनी दिलेला सुधारित दराचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. शनिवारी 7 नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूर बंदची हाक देण्यात आली होती. तो बंदही मागे घेण्यात आला. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे धुरांडे आता पेटणार आहेत.
प्रस्तावावर सगळ्यांचे एकमत - जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार प्रकाश आवाडे आणि कारखानदारांच्या प्रतिनिधींबरोबर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची बैठक झाली. त्यात नवीन प्रस्तावावर सगळ्यांचे एकमत झाले. त्यानंतर चक्काजाम आंदोलन आणि कोल्हापूर बंद आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याचे राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले.
यंदाच्या गळीत हंगामात तुटणाऱ्या उसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुणे बंगळुरु राष्ट्रीय महामार्गावर गेली 61 तास रास्ता रोको आंदोलन सुरू होतं. अखेर ही कोंडी फुटली असून, प्रति टन 4 हजार 200 रुपयांचा दिलेला प्रस्ताव स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी मान्य केला. मध्यरात्री पावणेदोन वाजता आंदोलन स्थगित झाल्याची घोषणा शेट्टी यांनी केली. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्हा बंदची देण्यात आलेली हाक मागे घेण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे.
रास्ता रोको आंदोलन स्थगित - मागील महिनाभर उसदरासाठी बैठकांवर बैठका झाल्या. मात्र, यातून अंतिम तोडगा निघाला नव्हता, यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात कोल्हापुरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील किनी टोलनाका येथे गेली तीन दिवस रास्ता रोको आंदोलन सुरू होतं. गुरुवारी संध्याकाळी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांच्यासह शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत पहिली उचल 3 हजार 900, साखर हंगाम संपल्यानंतर शंभर रुपये आणि साखरेला 4 हजार 500 रुपये भाव मिळाल्यास आणखी दोनशे रुपये ज्यादा असे एकूण 4 हजार 200 प्रति टन असा प्रस्ताव बैठकीतून देण्यात आला. मात्र, उपस्थित असलेल्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हा प्रस्ताव अमान्य केला. यानंतर किनी टोल नाका येथे राजू शेट्टी यांनी शेतकरी आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून मध्यरात्री पावणे दोन वाजता शासनाने दिलेला प्रस्ताव मान्य करत आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली.
पोलीस प्रशासनाने सोडला सुटकेचा निःश्वास - गेली तीन दिवस किनी टोल नाका परिसरात कोल्हापूर पोलीस दलाच्या वतीने मोठा फौजफाटा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तैनात करण्यात आला होता. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, पुण्यातून कोल्हापूरकडे दिवाळीसाठी येणाऱ्यांची संख्या ही मोठी आहे. या आंदोलनामुळे अनेकांची गैरसोय झाली होती. आज स्वाभिमानीचे आंदोलन स्थगित झाल्यामुळे पोलीस आणि दिवाळीसाठी येणाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला थांबलेले मालवाहू ट्रक मार्गस्थ झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी आता खुला झाला आहे.