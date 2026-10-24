खासगी फायनान्स कंपनीत शेतकऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू, हत्येनंतर फाशी दिल्याचा नातेवाईकांचा आरोप
शेतकऱ्याचा मृतदेह फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलीस तपास करत असून पोस्ट मार्टम रिपोर्टनंतर यातील मृत्यूचे निश्चित कारण समजणार आहे.
Published : October 24, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 7:48 PM IST
नांदेड - शहरातील एका खासगी फायनान्स कंपनीत शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळून आलाय. माळकौठा गावातील चाळीस वर्षीय चंद्रकांत शिंदे चा घातपात असल्याचा संशय कुटुंबाने व्यक्त केलाय. शिंदे यांनी खासगी फायनान्स कंपनीकडून काही कर्ज घेतलं होतं. त्याच्या वसुलीसाठी त्यांना बुधवारी गावातून कंपनीच्या कार्यालयात आणण्यात आलं होतं, अशी माहिती आहे. मात्र आज त्यांचा मृतदेह फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात आढळून आल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलीस तपास करत असून पोस्ट मार्टम रिपोर्टनंतर यातील मृत्यूचे निश्चित कारण समजणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी होरपळून गेला आहे. त्यातच खासगी फायनान्स चालकाकडून पैश्यासाठी तगादा लावला जात आहे. याच जाळ्यात अडकलेल्या एका 40 वर्षीय शेतकऱ्याचा फायनान्स कार्यालयात मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडालीय. चंद्रकांत शिंदे असं मृत शेतकऱ्याचं नाव असून मुदखेड तालुक्यातील माळकौठा येथील तो रहिवासी आहे. नांदेड शहरातील खालसा फायनान्सकडून शिंदे यांनी 7 हजार रुपये कर्ज घेतले होते अशी माहिती आहे. पैशाची परतफेड न केल्याने फायनान्सच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्याला तीन दिवसापूर्वी गावातून उचलून आणून कार्यालयात डांबून ठेवलं होतं. फायनान्सच्या कर्मचाऱ्यानी त्यानंतर त्याची हत्या केल्याचा आरोप पीडित कुटुंबीयांनी केला आहे. दरम्यान या घटनेनं राज्यभर खळबळ उडाली आहे.
नांदेड शहरातील हिंगोली गेट परिसरात या फायनान्स कंपनीचं कार्यालय आहे. दहा ते वीस टक्क्याने ते लोकांना पैसे देत असतात. गावागावात त्यांचं जाळं पसरल आहे. मुदखेड तालुक्यातील माळकौठा येथील चाळीस वर्षीय चंद्रकांत शिंदे यांनी व्याजाने सात हजार रुपये घेतले होते. पैसे न भरल्याने फायनान्स कंपनीने 7 हजाराचे 70 हजार केले. पैश्याच्या वसुलीसाठी फोन लावून तगादा लावला होता. पैशांसाठी फोनवरून सातत्याने दबाव देखील टाकला जात होता. त्यातच दोघांनी तीन दिवसापूर्वी गावातून चंद्रकांत शिंदे यांना उचलून आणून कार्यालयात डांबून ठेवून मारहाण केली असा आरोप कुटुंबीयांनी केला. आज सकाळी शेतकऱ्याचा मृतदेह फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात आढळून आला.
नांदेडच्या माळकौठ्यात अवघ्या ८-१० हजाराच्या कर्ज वसुलीसाठी एका ४० वर्षीय अल्पभूधारक शेतकरी चंद्रकांत दगडूजी शिंदे यांना खासगी फायनान्स कंपनीने आपल्या कार्यालयात डांबून आणि अनन्वित छळ करून त्याचा खून केला आणि ही आत्महत्या असल्याचा बनाव रचला. ही घटना अत्यंत संतापजनक आणि चीड आणणारी आहे. राज्यातील बळीराजा आधीच अस्मानी आणि सुलतानी अशा दुहेरी संकटात सापडला असताना या बेलगाम फायनान्स कंपन्यांच्या जुलमी वसुलीने आणि सावकारी छळाने परिसीमा ओलांडलीय. आम्ही सातत्याने सरकारला विनंती केलीय की, या कंपन्यांच्या मनमानीला आणि गुंडगिरीला आळा घाला, पण सरकारला केवळ भांडवलदारांचं हित पाहण्यातच इंटरेस्ट आहे. त्यामुळं या शेतकऱ्याच्या खूनप्रकरणी सरकारलाही सहआरोपी करायला पाहिजे.. याप्रकरणी संबंधित कंपनीच्या गुंडांवर तत्काळ हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्या मुसक्या आवळाव्यात आणि यापुढं असं धाडस करण्याची कोणत्याही कंपनीची हिंमत होणार नाही असा धडा त्यांना शिकवावा. या रक्तपिपासू फायनान्स कंपन्यांना वेळीच वेसण घातली नाही, तर महाराष्ट्रातील रोज अशा अनेक शेतकऱ्यांचा खून पडत राहील आणि याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल..! @Dev_Fadnavis @babasahebpati1— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 24, 2026
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी धाव घेत पंचनामा केला. या प्रकरणी प्रामाणिकपणे पोलीस तपास करतील का, असं विचारलं असता, नक्कीच या प्रकरणी पोलीस प्रामाणिकपणे तपास करतील. तसंच पोस्टमार्टम रिपोर्टनंतर नेमकं काय झालं होतं, ते कळेल अशी माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांनी दिली. तर घातपात असल्याचा आरोप मयताच्या आईने केला आहे. जोपर्यंत फायनान्स चालकावर गुन्हा दाखल होणार नही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा पावित्र कुटुंबीयांनी घेतला. चंद्रकांत यांना दोन मुलं आणि दोन मुली आहेत. त्यांना दोन एकर शेती आहे. चंद्रकांत हा एकुलता एक होता. या घटनेनं मुलाच्या डोक्यावरील वडिलांचे छत्र हरवले. या प्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पीडित कुटुंबाकडून केली जात आहे.
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