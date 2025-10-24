‘त्या’ दोन्ही पोलिसांना तत्काळ निलंबित करा; साताऱ्यातील अत्याचारप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश देत दोन्ही आरोपी पोलिसांना निलंबित करण्याचे निर्देश साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.
Published : October 24, 2025 at 2:23 PM IST
मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात पोलीस निरीक्षक गोपाल बदने यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आणि प्रशांत बनकर यांच्यावर मानसिक त्रास दिल्याचा गंभीर आरोप सुसाइड नोटमुळे समोर आला आहे. या धक्कादायक घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश देत दोन्ही आरोपी पोलिसांना निलंबित करण्याचे निर्देश साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. या प्रकरणाने संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट पसरली असून, महिला आयोगानेही याची गंभीर दखल घेतली आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री? : मृत डॉक्टरच्या सुसाइड नोटमध्ये पोलीस निरीक्षक गोपाल बदने यांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आणि प्रशांत बनकर यांनी मानसिक त्रास दिल्याचा उल्लेख आहे. दोन्ही आरोपी सध्या फरार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी दोन्ही आरोपी पोलिसांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले. यासोबतच या प्रकरणाचा सखोल तपास करून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
महिला आयोगाकडून गंभीर दखल - रुपाली चाकरणकर : याविषयी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, आम्ही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, फलटण शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 64(2)(N) आणि 108 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दोन्ही आरोपींना पकडण्यासाठी बीड आणि पुणे येथे दोन शोधपथके रवाना करण्यात आली आहेत. चाकणकर यांनी शवविच्छेदन अहवालानंतर आणखी माहिती समोर येईल, असेही नमूद केले. तसेच पीडितेने यापूर्वी तक्रार केली असल्यास त्याबाबतही चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आयोगाने पोलिसांना दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
कठोर कारवाई करणार - गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर : गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, सातारा पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ कारवाई केली जाणार आहे. तसेच गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. सध्या दोन्ही आरोपी गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर फरार असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची दोन पथके तैनात करण्यात आली आहेत. मृत डॉक्टरच्या शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा असून, यामुळे प्रकरणातील आणखी काही बाबी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
