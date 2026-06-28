मोहरममध्ये 15 हजार नागरिकांना मारण्याचं 'टार्गेट' : विषारी कॅप्सूल वाटणाऱ्या नराधमाला सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी
भायखळ्यातील मोहरमच्या मिरवणुकीत घातपाताचा मोठा कट उधळून लावण्यात मुंबई पोलिसांना यश आलं आहे. या प्रकरणी फैय्याज निसार प्रेमजी या नराधमाला सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे.
Published : June 28, 2026 at 1:30 PM IST
मुंबई : मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान घातपाताचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला शनिवारी रात्री उशिरा विशेष केसमध्ये दंडाधिकाऱ्यांपुढं पोलिसांनी हजर केलं. न्यायालयानं फैय्याज निसार प्रेमजी या नराधमाला सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. मुंबई पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे हा मोठा कट उधळून लावण्यात आला. शुक्रवारी भायखळा परिसरात आयोजित मुंबईतील सर्वात मोठ्या मोहरमची मिरवणूक आयोजित केली होती. या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या भाविकांना 'पेन किलर'च्या नावाखाली चक्क 'झिंक फॉस्फाईट' हे उंदीर मारण्याचं औषध वाटण्यात आल्याची घटना समोर आली होती.
आरोपीच्या प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक खुलासे : "आरोपी फैय्याज निसार प्रेमजी हा 39 वर्षीय उच्च शिक्षित असून त्याच्याकडं BBA ची पदवी आहे. तो पुण्यातील विमान नगरचा रहिवासी असून त्याचा रंगकाम करण्याचा व्यवसाय आहे. त्याच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी लोकांना विष देण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपांखाली BNS कलम 109, 110, 123 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. आरोपी फैय्याज निसार प्रेमजी हा 2019 ते 2025 दरम्यान बऱ्याचदा इराक आणि इराणमध्ये गेला होता. त्याची बहीण तिथं फिजिओथेरपिस्ट असल्याचं समोर आलं. गेल्यावर्षी 19 दिवसांच्या अंतरात फैय्याज तीनवेळा इराणला गेल्याची नोंद आढळून आली. इतक्यांदा इराणला भेट देण्याचं त्याचं नेमकं काय कारण होतं?, यात काही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा प्रकार आहे का?, तसेच गेल्या 15 दिवसांपासून तो डोंगरी परिसरातील एक गेस्ट हाऊसमध्ये राहत होता?, याचाही सध्या पोलीस तपास करत आहेत," असं मुंबई पोलीस उपायुक्त जयंत मीणा यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं.
मुंबई पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला डाव : दक्षिण मुंबईतील भायखळा परिसरात शुक्रवारी पार पडलेल्या मोहरमच्या मिरवणुकीत या गोळ्यांचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी आरोपी फैय्याजला रंगेहात अटक करण्यात आली असून, त्याच्याकडून 14,900 विषारी गोळ्या जप्त करण्यात आल्यात. या गोळ्यांच्या सेवनामुळे 10 ते 12 तरुणांची प्रकृती बिघडली. त्यांना दक्षिण मुंबईतील विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. फैय्याजनं एकाचवेळी अनके नागरिकांना मोठी हानी पोहोचवण्याच्या हेतूनं ऑनलाईन 100 किलो 'झिंक फॉस्फाईड' हे विषारी रसायन आणि 30,000 कॅप्सूलच्या पुंगळ्या ऑर्डर केल्याचे पुरावे सापडलेत. आरोपी फैय्याज यानं तयार केलेल्या 14,900 कॅप्सुलमध्ये प्रत्येकी एक ग्रॅम झिंक फॉस्फाईड मिक्स करून या विषारी गोळ्या तयार केल्याची धक्कादायक कबुली दिली.
'लोन वुल्फ अटॅक'चा प्रकार असल्याचा पोलिसांना संशय : या कृत्यामागे त्याचा नक्की काय हेतू होता ? आरोपी फैय्याज याचं काही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी कनेक्शन आहे का?, या दिशेनं आता मुंबई पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. आरोपी फैय्याजनं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विषारी गोळ्या का तयार केल्या?, यामागे त्याचा नेमका हेतू काय होता? या सर्व बाजूंनी मुंबई पोलीस कसून तपास करत आहेत, असं उपायुक्त जयंत मीणा यांनी स्पष्ट केलं. प्राथमिक तपासात या घटनेमागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या 'लोन वुल्फ अटॅक' (ज्यामध्ये एकच व्यक्ती कोणाच्याही मदतीशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना टार्गेट करून मोठा हल्ला करते) असा काही भयंकर प्रकार तर नाही ना?, या दिशेनंही तपास सुरू आहे. याबद्दल अधिक माहिती देताना पोलीस उपायुक्त जयंत मीना यांनी सांगितलंय की, "आरोपीनं ठराविक लोकांना टार्गेट करत मोठी हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशानं ऑनलाईन पद्धतीनं तब्बल 30 हजार रिकाम्या कॅप्सूल आणि 100 किलो 'झिंक फॉस्फाईड' ऑर्डर केलं होतं."
कशी झाली फैय्याजला अटक : शुक्रवारी पार पडलेल्या मोहरमच्या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या काही लोकांना तीव्र पोटदुखी आणि उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. या सर्वांनी या गोळयांचं सेवन केल्याचं उघड झालं. त्यामुळे या लोकांनी इतरांच्या मदतीनं रात्रीच पोलिसांत तक्रार दाखल केली. चौकशी केल्यानंतर पोलिसांना कळलं की, मिरवणुकीत सहभागी झालेल्यांना एक व्यक्ती पेन किलरच्या नावाखाली या गोळ्या मोफत वाटत होती. त्यामुळे गोळ्या वाटणाऱ्या व्यक्तीवर संशय आल्यानंतर भायखळा पोलिसांनी तातडीनं तपासाची चक्र फिरवत फैय्याज याला ताब्यात घेतलं. या सर्वच्या सर्व गोळ्या जर लोकांमध्ये वाटल्या गेल्या असत्या, तर शेकडो नागरिकांचा जीव धोक्यात आला असता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुरूवातीच्या चौकशीत या केवळ 'पेन किलर गोळ्या असल्याचं सांगून फैय्याज हा पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, यात घातपाताची शक्यता असल्यानं मुंबई पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी सुरू केलीय.
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