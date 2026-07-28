सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात 3 लाखांत बनावट पदवी? प्रमाणपत्र रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप; चौकशीसाठी समिती स्थापन
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बनावट पदवी प्रमाणपत्र देण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विद्यापीठ प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली आहे.
Published : July 28, 2026 at 8:40 PM IST
पुणे : देशभरात नीट पेपरफुटी आणि सीईटी परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांची चर्चा सुरू असतानाच शिक्षणाचे माहेरघर आणि 'ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बनावट पदवी प्रमाणपत्र देण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विद्यापीठ प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठात प्रवेश न घेताही पैसे घेऊन बनावट पदवी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचं आश्वासन काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून दिलं जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात एका रिक्षाचालकाच्या मुलाला बनावट पदवी मिळवून देण्याच्या नावाखाली विद्यापीठातील एका कर्मचाऱ्यानं व्यवहार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
संबंधित आर्थिक व्यवहार फिस्कटल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. प्रकरणाची सत्यता पडताळण्यासाठी विद्यापीठाने चौकशी समिती नियुक्त केली असून, अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाने सत्यशोधन समिती स्थापन केली आहे.
नेमकी घटना काय? : तक्रारदार रिक्षाचालक महेश कदम यांनी सांगितलं की, मुलगा साहिलच्या पुढील शिक्षणासाठी ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात चौकशीसाठी गेले असता वित्त व लेखा विभागातील कर्मचारी रमेश मुखेकर यांची भेट झाली. त्यावेळी तीन वर्षे शिक्षण घेण्याऐवजी 3 लाख रुपयांत थेट तीन वर्षांचे गुणपत्रक आणि पदवी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची ऑफर देण्यात आली. त्यानंतर चर्चा होऊन 1.50 लाखांत व्यवहार ठरल्याचं त्यांनी सांगितलं.
महेश कदम यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सुरुवातीला 50 हजार रुपये ऑनलाइन पाठवल्यानंतर साहिल महेश कदम यांच्या नावानं तीन वर्षांचं गुणपत्रक देण्यात आलं. त्यानंतर आणखी 20 हजार रुपये ऑनलाइन दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम पदवी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर देण्याचं ठरलं. त्यानंतर व्हॉट्सॲपवर बी.कॉम.चं पदवी प्रमाणपत्र पाठवण्यात आलं. मात्र, त्यात प्रवेश वाडिया महाविद्यालयाचा दाखविण्यात आला होता आणि प्रमाणपत्रावर 'University of Pune' असा उल्लेख असल्यानं संशय निर्माण झाला. सध्या विद्यापीठाचे नाव 'सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ' असल्यामुळे त्यांनी रिपब्लिकन पार्टीचे डॉ. धम्मरत्न गायकवाड यांची भेट घेऊन विद्यापीठाकडे तक्रार दाखल केली. या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का देणारा प्रकार : धम्मरत्न गायकवाड यांनी सांगितलं की, या प्रकरणाची माहिती आणि सर्व कागदपत्रे सुमारे महिनाभरापूर्वीच विद्यापीठ प्रशासनाला देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही. हा प्रकार केवळ विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक फसवणूक करणारा नसून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का देणारा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या सर्व प्रकरणावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. पराग काळकर यांनी सांगितलं की, साहिल कदम यांच्या पदवीसंदर्भात तक्रार प्राप्त झाली असून, त्याची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
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