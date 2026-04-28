बारामतीत पोलीस ठाण्यातच आरोपीची आत्महत्या; लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी होता अटकेत

बारामती तालुक्यातील पोलीस ठाण्यात संशयित आरोपीनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

baramati police station suicide
फाईल फोटो - वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 28, 2026 at 1:18 PM IST

बारामती - बारामती तालुक्यातील वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात एका संशयित आरोपीनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून, पोलीस कोठडीतच ही आत्महत्या झाल्यानं याकडं गांभीर्यानं पाहिलं जात आहे.

शनिवारी अटक केली होती - रवींद्र आनंदराव गार्डी (वय 55) असं आत्महत्या केलेल्या आरोपीचं नाव आहे. तेरा वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या गंभीर आरोपाखाली वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी त्याला शनिवारी अटक केली होती. न्यायालयानं त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. मात्र, कोठडीत असतानाच मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास त्यानं आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे.

अल्पवयीन मुलीवर दीर्घकाळ अत्याचार - प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित आरोपीवर अल्पवयीन मुलीवर दीर्घकाळ अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या अत्याचारातून पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्याचंही उघड झालं होतं. यानंतर पीडितेच्या आईच्या तक्रारीवरून पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

खासगी रुग्णालयात गर्भपात? - तसेच, या प्रकरणात पीडित मुलीच्या कुटुंबातील काही व्यक्तींच्या संगनमतानं फलटण येथील एका खासगी रुग्णालयात गर्भपात करण्यात आल्याची माहितीही समोर येत आहे. या संपूर्ण घटनेमुळं प्रकरण अधिकच गंभीर बनलं आहे.

पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू - दरम्यान, पोलीस ठाण्यातच आरोपीनं आत्महत्या केल्यानं सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असून, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाणे
बारामती पोलीस ठाणे आरोपी आत्महत्या
BARAMATI POLICE STATION
BARAMATI POLICE STATION SUICIDE

