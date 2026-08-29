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‘हुंडाबळी थांबणार कधी?’; शिल्पा गवारेंच्या कुटुंबीयांची भेट घेत सुषमा अंधारेंचा सरकारला सवाल

शिल्पा गवारे प्रकरणातील दोषींना कोणतीही सूट मिळता कामा नये. प्रत्येक दोषीवर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी सुषमा अंधारे आणि तृप्ती देसाईंंनी केली.

Sushma Andhare Tripti Desai Meets Shilpa Gaware Family
सुषमा अंधारे तृप्ती देसाई यांनी शिल्पा गवारे कुटुंबीयांची भेट घेतली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2026 at 8:53 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड : शहरातील वाकड परिसरात शिल्पा गवारे यांच्या कथित हुंडाबळी प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेचा आणि विवाहित महिलांवरील सासरच्या छळाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी शिल्पा गवारे यांच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधत घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं.

माध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे अन् तृप्ती देसाई (ETV Bharat)

सरकार आणि समाजव्यवस्थेवर टीका : कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे यांनी हुंडाबळी आणि विवाहित महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवरून सरकार आणि समाजव्यवस्थेवर टीका केली. वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर तरी समाजातील सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू कुटुंबांचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यानंतरही शिल्पा गवारे यांच्यासारख्या विवाहितेचा जीव जाणं अत्यंत वेदनादायी आणि चिंताजनक असल्याचं अंधारे यांनी म्हटलं. हुंडाबळीच्या घटना तसंच सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहित महिलांनी जीवन संपवल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे हुंडाबळी आणि सासरच्या छळाच्या घटना थांबणार कधी?, असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला.

दोषींवर कठोर कारवाई करा : “लग्न हे दोन कुटुंबांना जोडणारे नाते आहे. मात्र, याच नात्यात छळ, हुंड्याची मागणी आणि मानसिक-शारीरिक अत्याचार होत असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा घटनांमुळे लग्नाच्या नात्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे,” अशी टीका सुषमा अंधारे यांनी केली.

शिल्पा गवारे प्रकरणातील दोषींना कोणतीही सूट मिळता कामा नये. प्रत्येक दोषीवर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी अंधारे यांनी केली. गुन्हेगार कितीही प्रभावशाली असला किंवा त्याचे सत्ताधाऱ्यांशी संबंध असले, तरी राजकीय ओळख किंवा सत्ता कुणाच्याही जीव घेण्याचा परवाना ठरू शकत नाही, असा घणाघातही त्यांनी केला. आरोपींना पाठीशी घालणाऱ्यांच्या भूमिकेवरही सामाजिक आणि नैतिक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचं अंधारे म्हणाल्या.

सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवरून सरकारवर टीका : यावेळी अंधारे यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर आणि निधीच्या वाटपावरही टीका केली. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. अमरावती येथील रुग्णालयासाठी आवश्यक निधी न देता दुसरीकडे एका दाम्पत्याला मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. सार्थी, बार्टी आणि महाज्योती यांसारख्या संस्थांच्या निधीच्या वापराबाबतही त्यांनी सरकारला सवाल केला.

सरकारकडून केवळ स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असून, सामाजिक विकासाच्या नावाखाली राजकीय हितसंबंध साधले जात असल्याची टीका त्यांनी केली. दरम्यान, संवेदनशील प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या बाजूनं भूमिका मांडणाऱ्या वकिलांनी केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन न ठेवता नैतिकता आणि सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवावे, असे आवाहनही सुषमा अंधारे यांनी केलं.

तृप्ती देसाई यांनीदेखील गवारे कुटुंबीयांच्या भेटीला : दरम्यान, या प्रकरणात भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनीदेखील शिल्पा गवारे यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन घटनेची माहिती जाणून घेतली. कुटुंबीयांनी शिल्पाची हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तृप्ती देसाई यांनी केली.

कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, मृत्यूच्या दिवशी शिल्पा दिवसभर रक्षाबंधनाच्या खरेदीसाठी बाहेर होती. रात्री तिचे आईशी फोनवरून बोलणे झाले होते. त्यावेळी ती पूर्णपणे सामान्य होती, अशी माहिती कुटुंबीयांनी दिली. याच पार्श्वभूमीवर शिल्पाने स्व:ताहून जीव देण्याचा निर्णय का घेतला असावा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कुटुंबीयांनी शिल्पाची हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केल्याचं तृप्ती देसाई यांनी सांगितलं.

'घटनेची माहिती कुटुंबीयांना उशिरा का देण्यात आली?' : शिल्पाच्या मृत्यूची माहिती कुटुंबीयांना उशिरा का देण्यात आली, बेडरूमचा दरवाजा उघडा असताना नेमके काय घडले आणि घरात वाद सुरू असल्यास मदतीसाठी आरडाओरड का झाली नाही, असे सवाल तृप्ती देसाई यांनी उपस्थित केले आहेत.

या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू असून, घटनास्थळावरील परिस्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब याआधारे नेमकं काय घडलं, हे स्पष्ट होणार आहे. तपास जलदगतीने पूर्ण करून फास्ट ट्रॅक पद्धतीने न्यायालयीन प्रक्रिया राबवावी आणि तीन महिन्यांत निकाल लागावा, अशी मागणी तृप्ती देसाई यांनी वाकड पोलिसांकडे केली आहे. दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.

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TAGGED:

SUSHMA ANDHARE PRESS CONFERENCE
SHILPA GAWARE FAMILY
शिल्पा गवारे प्रकरण
सुषमा अंधारे
SHILPA GAWARE DOWRY DEATH CASE

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