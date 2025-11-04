ETV Bharat / state

तुम्ही निंबाळकरांना अपवित्र मानत होता, म्हणून केला का दुग्धाभिषेक? सुषमा अंधारेंचा सवाल

फलटण डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणी रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यावर आरोप करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्यावर दुग्धाभिषेक केला. यावर सुषमा अंधारेंनी प्रतिक्रिया दिलीय.

सुषमा अंधारे
ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 4:46 PM IST

पुणे: साताऱ्यातील फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात (Phaltan Doctor Suicide Case) माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यावर आरोप केले जात आहेत. शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांच्याकडून त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले. दरम्यान, आता याच आरोपांवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी रणजितसिंह नाईक निंबाळकर पुढे आले आहेत. त्यांनी खुलं आव्हान देत डॉक्टर महिला प्रकरणाशी माझा संबंध नाही, असा दावा केलाय. तर रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या समर्थकांनी त्यांच्यावर दुग्धाभिषेक केला.

तुम्ही निंबाळकरांना अपवित्र मानत होता का? : याबाबत शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या, "अभिषेक केव्हा केला जातो तर जेव्हा एखादी गोष्ट अपवित्र घडते, तेव्हा पवित्र करण्यासाठी अभिषेक केला जातो. माझा त्यांच्या समर्थकांना प्रश्न आहे की, तुम्ही निंबाळकरांना अपवित्र झाले असे मानत होता का?" पुण्यात आज शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

प्रतिक्रिया देताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)

सभेत आपण माझी माफी मागितली : यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "रणजीत निंबाळकर यांच्याकडून माझ्यावर ५० कोटींचा दावा टाकण्यात येणार होता. पण कालच्या सभेत आपण माझी माफी मागितली. म्हणून मला यापुढे काहीच बोलायचं नाही. सुषमा अंधारे काय काम करती हे आपल्या पुढे आलं. हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे.

आयोग सत्याला सामोरे जायची हिंमत दाखवत नाही : "महाविकास आघाडीने याआधी झालेल्या निवडणुका आणि आता होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच राहुल गांधी देखील गेल्या काही दिवसांपासून मतचोरीबाबत आपली भूमिका मांडत आहेत. तसंच आता आदित्य ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी गाडीभर पुरावे दिलेले असताना यावर कोणतंही स्पष्टीकरण न देता अचानक पुढे येऊन निवडणुका जाहीर करणं हे वास्तवापासून पळ काढणं आणि सत्यापासून तोंड लपवणं आहे. तसंच निवडणूक आयोग सत्याला सामोरे जायची हिंमत दाखवत नाही, यामुळं हे सत्य आहे की विधानसभेत निर्माण झालेलं सरकार हे मतचोरीतून निर्माण झालेलं सरकार आहे." असं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.

TAGGED:

रणजितसिंह नाईक निंबाळकर
सुषमा अंधारे
SUSHMA ANDHARE
RANJITSINH NAIK NIMBALKAR
SUSHMA ANDHARE ON NIMBALKAR

