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'हा' तर ठाकरे यांना नाही, तर फडणवीसांना शह; पक्षाला आत्मपरीक्षणाची नाही, नेत्यांच्या 'अकाउंटिंग'ची गरज - सुषमा अंधारे

शिवसेना (उबाठा) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी राज्यातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य केलं. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली.

Sushma Andhare
सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 4:37 PM IST

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पुणे - राज्याच्या राजकारणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून 'ऑपरेशन टायगर-3'ची (Operation Tiger 3) चर्चा सुरू असतानाच विधानसभेच्या उपसभापतीपदासाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून ठाकरे शिवसेनेचे आमदार सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. यावर राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा रंगली असून, यावर आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी प्रतिक्रिया देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली.

दिल्लीचा रस्ता रोखण्यासाठीच हे स्पीड ब्रेकर : सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "देवेंद्र फडणवीस यांचा दिल्लीचा रस्ता रोखण्यासाठीच हे स्पीड ब्रेकर तयार केले जात आहेत. त्यामुळंच ही फोडाफोडी सुरू आहे. हा ठाकरे यांना नव्हे, तर फडणवीस यांनाच दिलेला शह आहे." त्या पुढे म्हणाल्या की, पक्षाला आत्मपरीक्षणाची गरज नाही, मात्र नेत्यांच्या हालचालींचे आणि त्यांच्याकडे असलेल्या जबाबदाऱ्यांचं योग्य 'अकाउंटिंग' होणं आवश्यक आहे. पुण्यात आज शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.

प्रतिक्रिया देताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)

सचिन अहिर यांनीच मला पक्षात आणलं : यावेळी शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "सचिन अहिर यांनीच मला पक्षात आणलं होतं. वरळी मतदारसंघ त्यांनी उभा केला आणि त्यामुळं ते आदित्य ठाकरे यांच्या जवळचे मानले जात होते. 'ठाकरे भेटत नाहीत' असा आरोप केला जातो, पण सचिन अहिर यांच्याबाबतीत तो प्रश्न नव्हता. काही लाभाच्या पदासाठी त्यांनी पक्षांतर केलं आहे." त्या पुढे म्हणाल्या, "सचिन अहिर यांनी अनेकांना फोन केले होते. 28 तारखेला त्यांनी मला भेटण्यासाठी बोलावलं होतं. मात्र, काल जे काही घडलं, त्याची कोणतीही कल्पना त्यांनी दिली नव्हती. मी त्यांना याबाबत विचारलं असता, 'सगळं अचानक ठरलं,' असं त्यांनी सांगितलं. आम्ही दुसऱ्या कामासाठी भेटणार होतो."

सूड उगवण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात सुरू : अंधारे पुढे म्हणाल्या, "ज्यांना पक्षानं सर्वाधिक दिलं, तेच पक्ष सोडून जात आहेत. गेल्या तीन वर्षांत प्रत्येक वर्धापनदिनाच्या काळात शिंदेंनी मोठे प्रवेश घडवून आणले. आधी मनीषा कायंदे, त्यानंतर नीलम गोऱ्हे, यावर्षी सहा खासदार आणि आता सचिन अहिर यांचा प्रवेश झाला. या सर्व घटना पाहता जाणीवपूर्वक सूड उगवण्याचं आणि राजकीय वैर निभावण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात सुरू असल्याचं दिसतंय. यापूर्वी राज्यानं असं राजकारण पाहिलं नव्हतं. आता सावलीवरही विश्वास ठेवावा की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत 24 तास दिसणारे लोकही पक्ष सोडून जात असतील, तर प्रत्येकाकडं संशयाने पाहण्याची वेळ आली आहे."

शिंदेंची छोटी-मोठी ऑपरेशन्स : अंधारे यांनी पुढे म्हटलं, "एकनाथ शिंदे दररोज छोटी-मोठी ऑपरेशन्स करत राहणार, हे आता स्पष्ट झालंय. राज्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ते उपमुख्यमंत्री झालेले नाहीत. त्यांची संपूर्ण ताकद फोडाफोडीच्या राजकारणासाठी वापरली जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत राहून राहून एकनाथ शिंदे असं करत आहेत. ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला आणि वान नाहीतर गुण लागला असं एकनाथ शिंदे यांचं देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत राहून झालं आहे." त्या म्हणाल्या, "युद्ध सुरू असताना नाती मोठी की धर्म, हा प्रश्न महत्त्वाचा असतो. आम्ही धर्माच्या बाजूने ठाम उभे राहणार आहोत. देवेंद्र फडणवीस यांचा दिल्लीचा रस्ता रोखण्यासाठीच हे स्पीड ब्रेकर उभे केले जात आहेत. त्यामुळं ही फोडाफोडी सुरू असून हा शह ठाकरे यांना नव्हे, तर फडणवीस यांना आहे."

पक्षाने नेत्याच्या हालचालींचे 'अकाउंटिंग' केले पाहिजे : शेवटी अंधारे म्हणाल्या, "पक्षनेतृत्वाच्या साधेपणाचा काहीजण गैरफायदा घेतात. पक्षप्रमुखांनी माझ्यावर, सचिन अहिर, अंबादास दानवे आणि इतरांवर दाखवलेल्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी आम्ही प्रामाणिकपणे लढले पाहिजे. मात्र, इतका विश्वास दाखवूनही चुका होत असतील, तर प्रत्येक नेत्याच्या हालचालींचं 'अकाउंटिंग' पक्षाने केलं पाहिजे. त्यात माझाही समावेश असावा. आम्ही कोणाला भेटतो, काय करतो आणि कोणत्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होतो, याचा हिशोब पक्षानं ठेवणं आवश्यक आहे.

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Last Updated : July 1, 2026 at 4:37 PM IST

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SUSHMA ANDHARE ON EKNATH SHINDE

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