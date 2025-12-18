ETV Bharat / state

सातारा ड्रग्ज प्रकरण; प्रकाश शिंदे यांचं नाव चर्चेत आहे तर चौकशी झाली पाहिजे, सुषमा अंधारेंची प्रतिक्रिया

सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

December 18, 2025

पुणे : सातारा जिल्ह्यातील सावरी गावात सापडलेल्या ड्रग्ज प्रकरणी सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ प्रकाश शिंदे यांच्यावर आरोप करत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर यावेळी प्रकाश शिंदे यांनी हे संपूर्ण आरोप राजकीय द्वेषातून होत असल्याचं सांगून हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. हे आरोप बिनबुडाचे आहेत आणि यामध्ये कोणतंही तथ्य नसल्याचं प्रकाश शिंदे यांनी सांगितलं.

तर चौकशी झाली पाहिजे : प्रकाश शिंदे यांनी याप्रकरणात माझा काहीही संबंध नसून माझ्यावरील आरोप मागे घेतले नाही तर अब्रुनुकसानीच खटला दाखल करण्याचा इशारा दिलाय. यावर सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "मला नाही अब्रू आणि मी कशाला घाबरू म्हटल्यासारखं म्हणता. मी कुठं म्हटलं की तुम्ही तिथं गेला आणि कढई आणली, भट्टी लावली आणि बनवलं. तुमचं नाव जर चर्चेत येत आहे तर चौकशी झाली पाहिजे."

प्रतिक्रिया देताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)


प्रश्न विचारणं विरोधकांचं काम : यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "मी कुठं म्हटलं की तुम्ही आरोपी आहे. माझं म्हणणं आहे की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाचं प्रिव्हिलेज कोणालाही मिळता कामा नये. जी नावं यात समोर आली आहेत त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे. आपण तर सुरूवातीला असं म्हणाला होता की, मी तो प्रकाश शिंदे नाही आणि नंतर म्हणाला की तिथं रिसॉर्ट नाही, नंतर म्हणाला की ते मी चालवत नाही, प्रत्येक गोष्ट मी सिद्ध करून दाखवत आहे. त्याचबरोबर केस टाकण्याच्या धमक्या देणं बंद करा. विरोधकांचं काम आहे प्रश्न विचारणं आणि तो आमचा अधिकार आहे. तुम्हाला आमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागणार, जर उत्तर द्यायचं नसेल तर खुर्च्या सोडा पण अशा पळवाटा काढू नका"

