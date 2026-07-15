3,541 कोटींचा अतिरिक्त निधी आला कुठून? लाडकी बहीण योजनेवरून सुषमा अंधारेंचा अदिती तटकरेंना सवाल
शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी लाडकी बहीण योजना निधीतील 3,541 कोटींच्या तफावतीवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडून पारदर्शकतेची मागणी केली.
Published : July 15, 2026 at 3:48 PM IST
पुणे : लाडकी बहीण योजनेवरून आज शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी राज्य सरकार आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्या म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजनेसाठी मंजूर रक्कम 29 हजार 635 कोटी असताना सरकारकडून 33 हजार 200 कोटी वाटले गेले. जास्तीचे 3 हजार 541 कोटी आले कुठून?
लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला 1500 रुपये : यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "राज्यातील अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून अनेक भागात पाऊस आहे, तर मराठवाडामध्ये कमी पाऊस आहे. असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असताना सत्ताधाऱ्यांना अमीर खानच्या तिसऱ्या लग्नात रस आहे. 2024 साली निवडणूक झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला 1500 रुपये सुरू केले आणि या योजनेचा विचार न करता, अभ्यास न करता लाडकी बहीण योजनेत महिलांना पैसे देण्यात आले. लाडकी बहीण योजनेत सुरूवातीला सव्वादोन कोटी बहिणी होत्या. आता पगारी मतदारांची गरज उरली नाही म्हटल्यावर हळूहळू निकष दाखवत या योजनेत कपात केली गेली."
अतिरिक्त निधी आला कुठून? : आता 92 लाख महिला वगळण्यात आल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण मंजूर खर्च 29,693 कोटी रुपये होता. मात्र, प्रत्यक्षात दाखवण्यात आलेला खर्च 33,237 कोटी रुपये असून या दोन्ही रकमांमध्ये 3,541 कोटी रुपयांचा फरक आहे. असं असताना हा अतिरिक्त 3,541 कोटी रुपयांचा निधी आला कुठून? तो 'बार्टी', 'सारथी', 'महाज्योती' किंवा सामाजिक न्याय विभागाच्या बजेटमधून वळवण्यात आला का? महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी याचं उत्तर दिलं पाहिजे असं यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या.
सुरूवातीच्या काळात तपासणी का केली नाही : त्या पुढे म्हणाल्या की, या सगळ्याबाबत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग - CAG) ने महाराष्ट्र शासनाला स्पष्टीकरण मागितलं आहे. आदिती तटकरे यांनी निधी तिकडेच का वळवला? पायाभूत सुविधांचा विचार केला नाही. पायाभूत सुविधाकडं खरंच लक्ष दिलं असतं तर मोशी चाकणमधील घटना घडल्या नसत्या. पैसे आमचे असताना टिमक्या तुमच्या वाजवत आहे. जेव्हा ही योजना आली तेव्हा महिलांची त्या काळात तपासणी का केली नाही. जी साडेतीन कोटी बाबतची तूट आहे, याबाबत आदिती तटकरे यांनी उत्तर द्यायला हवं.
महाराष्ट्राच्या जनतेचा पैसा कोठे गेला : सुरुवातीला या योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या सव्वादोन कोटी होती. निवडणुका पार पडताच निकषांवर बोट दाखवत महिलांना अपात्र ठरवणं सुरू झालं आहे. पहिल्या टप्प्यात 70 लाख, दुसऱ्या टप्प्यात 12 लाख आणि तिसऱ्या टप्प्यात 10 लाख अशा एकूण 92 लाख महिला योजनेतून वगळण्यात आल्या. एका महिलेचे वर्षाचे 18,000 रुपये हिशोब धरल्यास 92 लाख महिलांना वगळून सरकारने तब्बल 1 लाख 65 हजार 600 कोटी रुपयांची कपात केली. हा पैसा महाराष्ट्राच्या जनतेचा होता तो कुठे गेला? असा सवाल यावेळी सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला.
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