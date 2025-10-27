ETV Bharat / state

मुख्यमंत्र्यांनी कशाच्या आधारावर रणजीत निंबाळकर यांना क्लीन चिट दिली? सुषमा अंधारेंचा सवाल

फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात रणजीत निंबाळकर यांना क्लीन चीट देण्यात आली. यावर आता सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Sushma Andhare Press Conference
सुषमा अंधारे पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 8:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणावरून राज्याचं राजकारण तापलं आहे. रणजीत निंबाळकर यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या क्लीन चीटवर आज शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्या म्हणाल्या, "मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली कालची क्लीन चीट म्हणजे पोलिसांनी तपास थांबवावा असा अलिखित नियम आहे. अशा प्रकारे पोलिसांच्या तपासावर दबाव आणला जात आहे."



रणजीत निंबाळकर यांना क्लीन चीट : पुण्यात आज शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी फलटण प्रकरणावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे फलटण येथे आले आणि त्यांनी रणजीत निंबाळकर यांना क्लीन चीट दिली. मुख्यमंत्री यांनी दिलेली क्लीन चीट ही कोणत्या आधारावर देण्यात आली? हे आम्हाला कळलं नाही. मुख्यमंत्री यांनी अशा कित्येक लोकांना क्लीन चिट दिल्या आहेत याची मालिका आता मी सुरू करणार आहे. महिला डॉक्टरच्या सुसाईड नोट आणि तिनं हातावर लिहिलेली नोट यात फरक असल्याचं तिची बहीण सांगत आहे. यात दोन जणांचं नाव आलं आहे. हाय प्रोफाइल केसमध्ये आरोपी हा स्वतःहून कसा हजर होतो असा माझा सवाल आहे. ज्या पद्धतीने प्रशांत बनकर आणि गोपाल बदने हे हजर झाले आहेत ते संशास्पद आहे. तसंच तिनं तिच्या सुसाइड नोटमध्ये लिहिलं आहे की, मला काही लोकांना फिजकली फिट सर्टिफिकेट द्यावं लागत होतं. रणजीत निंबाळकर यांनी त्यांच्या कारखान्यात अनेक कामगारांवर अत्याचार केले आहेत."

सुषमा अंधारे पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)

कोणत्या आधारावर दिली क्लीन चीट : रणजीत निंबाळकर जेव्हापासून भाजपामध्ये गेले आहेत तेव्हापासून त्यांनी २७७ पोलीस कंप्लेंट कामगारांवर केल्या आहेत. कोणत्या आधारावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रणजीत निंबाळकर यांना क्लीन चीट दिली? निंबाळकर यांनी पदाचा गैरवापर करत अनेकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसंच मारहाण झालेल्या कामगारांना फिट दाखवत महिला डॉक्टरकडून सर्टिफिकेट घेतलं जात होतं. याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी आमची मागणी असल्याचं यावेळी सुषमा अंधारे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -

  1. 'चुप् बैठो नही तो रेड करुंगा'; रेव्ह पार्टीवरुन विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल, एकनाथ खडसे म्हणाले, "आमचे जावई गुन्हेगार..."
  2. मंत्रिमंडळाची अवस्था म्हणजे येड्यांची जत्रा अन् पेढ्यांचा पाऊस; कृषिमंत्र्यांच्या रमी खेळण्यावरून सुषमा अंधारेंची टीका
  3. ठाकरे बंधूंचा एकत्र मोर्चा म्हणजे बाळासाहेबांचं स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दिशेनं वाटचाल- सुषमा अंधारे

TAGGED:

सुषमा अंधारे पत्रकार परिषद
रणजीत निंबाळकर
SUSHMA ANDHARE
CM DEVENDRA FADNAVIS
SUSHMA ANDHARE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.