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'ऑपरेशन टायगर'वरून सुषमा अंधारेंची बोचरी टीका, म्हणल्या 'रात्री अपरात्री जाणारे कसले टायगर...'

पुण्यात सुषमा अंधारेंनी 'ऑपरेशन टायगर'वर भाष्य केलं. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विरोधकांवर 'चोरीचं राजकारण' करत असल्याची टीका केली.

SUSHMA ANDHARE ON OPERATION TIGER
माध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 4:37 PM IST

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पुणे : शिवसेनेच्या वर्धापन दिनापूर्वी राज्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. उबाठाचे काही खासदार रात्री उशिरा दिल्लीत दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांनी मत व्यक्त केलं. पुण्यात बुधवारी उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

त्यांना डी लिमिटेशनला पाठिंबा द्यायचा आहे : "रात्री, अपरात्री जाणारे हे कसले टायगर आहेत. बाळासाहेबांनी सांगितलेल्या मार्गानं शिवसैनिक जातील आणि गेलेल्या लोकांना जाब विचारतील. त्यांना जाब विचारण्याचा शिवसैनिकांना पूर्ण अधिकार आहे. या लोकप्रतिनिधीच्या घरात घुसून जाब विचारण्याचा अधिकार त्यांना आहे. दिल्लीत आमच्या नेत्याची पत्रकार परिषद झाली. मागील काही दिवस चर्चा सुरू होती की काही लोक गट तयार करत आहेत. भाजपानं ठरवलं आहे की प्रत्येक प्रादेशिक पक्षातील काही लोक वेगळे करून गट तयार करायचा आणि त्यांनी भाजपाला पाठिंबा द्यायचा. त्यांना डी लिमिटेशनला पाठिंबा द्यायचा आहे. साम-दाम-दंड भेद सगळ्यांचा वापर आता केला जात आहे. ममता बॅनर्जी, शरद पवार यांची काय चूक होती, यांना स्वार्थ नडला आहे. आमच्याकडं आला तर फंड कमी पडू देणार नाही, निधी उपलब्ध करून देऊ, अशी आमिषं दाखवली जात आहे. तसंच स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर देखील केला जात आहे," असं सुषमा अंधारे यांनी सांगितलं.

ओमराजेंना काही आश्वासन दिलं का? : "ओमराजे कुठं आहेत असा संभ्रम होता. कालपासून चर्चा सुरू होती. देवाची, कुटुंबाची शपथ घेतली होती. पण त्यांची परवा करत नाही. काल रात्री पुण्यात चार्टर आलं होतं. त्याचं लीड तानाजी सावंत करत होते. यामध्ये जे लोक होते, त्यामध्ये नानासाहेब पाटील, अमित क्षीरसागर आणि ओमराजे निंबाळकर होते. ओमराजे यांच्या एका केसचा निकाल 20 तारखेला लागणार आहे. त्यांना त्याबाबत काही आश्वासन दिलं आहे का? याची माहिती तपासणं महत्वाचं आहे. या टीमचा कर्णधार संजय देशमुख आणि उपकर्णधार नागेश पाटील अष्टीकर आहेत. हे सगळं म्हणजे 'वन पार्टी वन इलेक्शन'च्या दिशेनं सुरू असलेला प्रवास आहे. डी लिमिटेशन बिल नामंजूर झालेला आकडा गाठण्यासाठी भाजपा हे सगळं करत आहेत," असं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.

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TAGGED:

SUSHMA ANDHARE PC
ऑपरेशन टायगर
MAHARASHTRA POLITICS
SHIV SENA UBT SPLIT RUMORS
SUSHMA ANDHARE ON OPERATION TIGER

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