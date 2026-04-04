अशोक खरात प्रकरण : जी माहिती दमानियांकडे येते, ती एसआयटीकडे का येत नाही? - सुषमा अंधारे यांचा सवाल

अशोक खरात कोणकोणत्या राजकीय नेत्यांच्या संपर्कात होता, याचा खुलासा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. यानंतर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 1:27 PM IST

मुंबई : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात नव्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी खरातच्या कथित कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) संदर्भात केलेल्या दाव्यांमुळे प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे. अज्ञात व्यक्तीकडून व्हॉट्सअपवर ही माहिती मिळाल्याचं सांगत दमानिया यांनी ती तत्काळ पोलीस महासंचालक, मुख्यमंत्री आणि एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांच्याकडे सुपूर्द केल्याचं स्पष्ट केलं.

दमानिया यांच्या मते, या CDRमध्ये समोर आलेली माहिती धक्कादायक असून, रुपाली चाकणकर यांनी अशोक खरातला वर्षभरात 177 वेळा कॉल केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. चाकणकर यांच्याशी केवळ कौटुंबिक संबंध असल्याचं पूर्वी सांगितलं जात असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संपर्क झाल्याचं समोर येणं गंभीर असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. याचबरोबर, चाकणकरांची बहीण प्रतिभा चाकणकरांनी 236 वेळा खरातशी संपर्क साधल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

'जी माहिती दमानियांकडे येते, ती एसआयटीकडे का येत नाही?' : या प्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना एसआयटीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. "या संपूर्ण प्रकरणाची जी माहिती आहे, ती सार्वजनिकरित्या बाहेर येतेय पण एसआयटीकडे का येत नाही? असा सवाल सुषमा अंधारेंनी केला.

अंधारेंनी अंजली दमानिया यांच्या आरोपांवर बोलताना म्हटलं, 'ही इतकी माहिती सार्वजनिकरित्या बाहेर येतेय, पण एसआयटीकडे का येत नाही? एसआयटीच्या तपासाला वेग का येत नाही? तीन दिवसांपूर्वी माध्यमांमध्ये समोर आलं होतं की, चाकणकरांना समन्स बजावण्यात आलं आहे. पण अचानक काल याबाबत त्या म्हणाल्या की, मला कोणतही समन्स आलं नाही. नेमका तपास कोणत्या दिशेने सुरू आहे? चाकणकरांविरूध्द इतके पुरावे असताना त्यांना पोलीस का बोलवतं नाहीत?' असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.


उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे खरातला 17 कॉल्स? : या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नावही पुढे आलं आहे. दमानिया यांच्या दाव्यानुसार, शिंदेंनी खरातला 17 कॉल केले असून, त्यापैकी 10 इनकमिंग आणि 7 आऊटगोइंग होते. या कॉल्समधील एक संभाषण सुमारे 21 मिनिटे चालल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. 'उपमुख्यमंत्र्यांचा अशा व्यक्तीशी इतक्यावेळा संपर्क का झाला? याचं उत्तर त्यांनी द्यावं,' अशी मागणीही दमानियांनी केली आहे.

संजय शिरसाट यांचे प्रत्युत्तर : या आरोपांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे नेते आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, 'एसआयटीची चौकशी अत्यंत योग्य पध्दतीनं सुरू आहे. हा भोंदूबाबा एकाच नाही तर अनेक प्रकरणांमध्ये दोषी दिसून येत आहे. काही लोकांनी जीव दिल्याचीही माहिती आहे. जो कोणी चौकशीत दोषी असेल मग तो कोणत्याही पक्षाचा नेता असो, त्यावर कारवाई होणार आहे. या प्रकरणाला कृपया राजकीय वळण देऊ नका.' याआधी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी मंत्री दीपक केसरकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांचे फोटो भोंदूबाबा अशोक खरात याच्यासोबत दिसले होते.


इतर कोणत्या नेत्यांची नावे समोर? : या प्रकरणात दमानिया यांनी काही अन्य प्रमुख राजकीय नेत्यांचाही उल्लेख केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, माजी मंत्री दीपक केसरकरांचे निकटवर्तीय दीपक लोंढे आणि अशोक खरातमध्ये 189 कॉल्स झाल्याची माहिती दमानियांनी दिली. दोघांमध्ये शेकडो तासांचं संभाषण झालं. यासोबत भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील 8 कॉल, सुनील तटकरे 8 कॉल, आशिष शेलार 1 कॉल यांचंदेखील अशोक खरातसोबत संभाषण झालं आहे.

'काय चर्चा झाली जनतेला सांगावं' : "एखाद्या भोंदू बाबाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री 17 वेळा कॉल का करतात? त्यांच्यात 21 मिनिटे काय चर्चा झाली, हे जनतेला समजायला हवं. तसंच रुपाली चाकणकर इतकावेळ खरातशी काय बोलत होत्या? त्यांना तत्काळ अटक करून त्यांची चौकशी व्हायला हवी," अशी मागणीदेखील दमानियांनी यावेळी केली. दरम्यान, खरातला देशभरातूनच नव्हे तर परदेशातूनही कॉल येत असल्याचा दावा समोर आला आहे. कतार, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि ओमान या देशांमधूनही संपर्क झाल्याचं सांगण्यात आलं असून, ही सर्व माहिती तपासासाठी एसआयटीकडे देण्यात आल्याचं दमानियांनी स्पष्ट केलं.
'जबाबदार नागरिक म्हणून मिळालेली माहिती यंत्रणांकडे दिली असून, ती जनतेसमोर मांडण्यामागे कोणताही वैयक्तिक हेतू नाही,' असं सांगत दमानियांनी यांनी पुढेही अशी माहिती समोर आणणार असल्याचं म्हटलं आहे.

