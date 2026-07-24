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'टीईटी परीक्षा घोटाळा ठाकरेंच्या काळात झाला नाही, तर उघडकीस आला'; मुख्यमंत्री फडणवीसांना सुषमा अंधारेंचे प्रत्युत्तर

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठा टीईटी परीक्षा घोटाळा झाला होता, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलं होतं, याला सुषमा अंधारेंनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

Sushma Andhare
सुषमा अंधारे पत्रकार परिषद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 2:13 PM IST

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पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू असून, या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत, "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठा टीईटी परीक्षा घोटाळा झाला होता," असं वक्तव्य केलं होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या या टीकेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्या म्हणाल्या, "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना टीईटी घोटाळ्याच्या तपासासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना फ्री हॅण्ड देण्यात आला होता. त्यामुळेच हा घोटाळा उघडकीस आला." पुढे बोलताना अंधारे म्हणाल्या, "टीईटी घोटाळा उघड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच तुम्ही गृहमंत्री झाल्यानंतर साइड ब्रांचला पाठवलं. त्यामुळे या प्रकरणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार भाजापला नाही."

सुषमा अंधारेंचा फडणवीसांवर पलटवार : अंधारे म्हणाल्या, "संपूर्ण देशात पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थी संतप्त आहेत. अशा वेळी भाजपाशी संबंधित तसेच पोलिसांबाबतची नवनवीन प्रकरणं समोर येत आहेत. मात्र, या गंभीर प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टीईटी घोटाळ्याचा उल्लेख करत आहेत. कदाचित त्यांच्या स्क्रिप्ट रायटरनं त्यांना चुकीची माहिती दिली असावी."

त्या पुढे म्हणाल्या, "सर्वात मोठा टीईटी घोटाळा उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात झाला नाही, तर त्यांच्या सरकारच्या काळात उघडकीस आला. आमच्या सरकारच्या काळात म्हाडाची परीक्षा होण्यापूर्वीच पेपरफुटीची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पोलिसांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. या कारवाईत अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अटकही करण्यात आली."

विनोद तावडे शिक्षण मंत्री असताना 'त्या' कंपनीला कंत्राट : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील घटनाक्रम सांगताना अंधारे म्हणाल्या, "12 डिसेंबर 2021 रोजी म्हाडाची परीक्षा होणार होती. परीक्षेच्या आदल्या रात्री पोलिसांना पेपरफुटीची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत मुख्य आरोपी प्रीतीश देशमुख याला पेनड्राईव्ह आणि मोबाईलच्या माध्यमातून पेपर लीक करताना रंगेहात पकडलं."

त्यांनी पुढे दावा केला की, "प्रीतीश देशमुख हा बेंगळुरूस्थित 'जीए सॉफ्टवेअर' कंपनीचा मालक आहे. या कंपनीवर कर्नाटक सरकारनं यापूर्वीच बंदी घातली होती. तरीही 2016 मध्ये महाराष्ट्रात या कंपनीला परीक्षेचे कंत्राट देण्यात आलं. त्यावेळी राज्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडामंत्री विनोद तावडे होते आणि त्यांच्या कार्यकाळातच या वादग्रस्त कंपनीला टेंडर देण्यात आलं होतं."

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SUSHMA ANDHARE TET SCAM REMARKS
SUSHMA ANDHARE ON CM FADNAVIS
CM FADNAVIS VS UDDHAV THACKERAY
टीईटी परीक्षा घोटाळा
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