भोंदूबाबा अशोक खरातसोबत दीपक केसरकार, चाकणकर, सावे यांचे फोटो; सुषमा अंधारेंनी केली एसआयटी चौकशीची मागणी
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण राज्यात गाजत आहे. तसंच खरातशी निगडीत नवनवीन प्रकरण समोर येत आहेत. याप्रकरणी सुषमा अंधारे यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे.
Published : March 27, 2026 at 6:29 PM IST
नाशिक : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावरून शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी शुक्रवारी एसआयटी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यानंतर सुषमा अंधारे यांनी भोंदूबाबा अशोक खरातसोबत सत्ताधारी पक्षातील नेते अतुल सावे, रूपाली चाकणकर, दीपक केसरकर, हेमंत गोडसे यांचे फोटो दाखवत त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करेली. त्यांची चौकशी करावी, अशी एसआयटीकडं मागणी केली.
त्यांची नावं उघड झाली पाहिजेत : नाशिकमधील बलात्कार प्रकरणात अटकेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावरून शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी थेट सत्ताधारी अनेक नेत्यांचे फोटो सादर करत राजकीय नेत्यांवर आरोप केले. "अशोक खरातसारखा भस्मासूर कुणी पोसला? त्याला आर्थिक रसद कुणी पुरवली? त्याची नावं आता उघड झाली पाहिजेत," अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी यावेळी केली.
सिन्नरच्या एमआयडीसी कार्यक्रमातील फोटो केले सादर : सुषमा अंधारे यांनी शिवसेनेचे माजी खासदार हेमंत गोडसे यांचे काही फोटो माध्यमांसमोर सादर केले. यातील एका फोटोत माजी खासदार हेमंत गोडसे हे भोंदूबाबा खरातसोबत भूमिपूजन करताना दिसत आहेत. "हे भूमिपूजन सिन्नर एमआयडीसीशी संबंधित असून केवळ सामाजिक उपक्रम होता. तर मग तिथं एमआयडीसीचा सर्व स्टाफ काय करत होता? याचं उत्तर त्यांनी द्यावं. तसंच माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा एक फोटो सिन्नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीमधील बॅनरवरचा आहे. तिथं शालेय शिक्षण मंत्र्यांचं काय काम? शिक्षण खात्याचा संबंध एमआयडीसीशी कसा काय आला? याप्रकरणी केसरकर यांची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे," अशी मी मागणी केल्याचं सुषमा अंधारे यांनी सांगितलं.
तटकरे अन् चाकणकर यांची भागीदारी : सुषमा अंधारे यांनी रुपाली चाकणकर, सुनील तटकरे आणि चौधरी यांच्यातील कथित आर्थिक संबंधांवरून गंभीर आरोप केले आहेत. सुषमा अंधारे यांनी दावा केला की, "चाकणकर यांच्या पतीचे आणि चौधरी नावाच्या व्यक्तीची कोकणात 450 ते 500 कोटींच्या एका कंपनीत भागीदारी आहे. हे चौधरी नाव महत्त्वाचं आहे. कारण, ते मंत्र्यांच्यासोबत अनेक कंपन्यांमध्ये भागीदार आहेत. तेच चौधरी चाकणकरांचेही भागीदार आहेत. तर मग चाकणकर आणि मंत्री तटकरे यांच्यात काय संबंध आहे? कंपनीसाठी एवढे पैसे कुठून आले? याची देखील चौकशी झाली पाहिजे," असा प्रश्न सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला.
