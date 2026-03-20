'भोंदूबाबा प्रकरणात रुपाली चाकणकर फरार होण्याआधी...'; सुषमा अंधारे यांचे गंभीर आरोप, दाखवले फोटो

राज्यात सध्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण गाजत आहे. या प्रकरणात रोज नवीन खुलासे होत आहेत. दरम्यान, सुषमा अंधारे यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत.

माध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे
Published : March 20, 2026 at 1:55 PM IST

पुणे : नाशिक येथील बलात्कार प्रकरणात अटक केलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे फोटो-व्हिडिओ समोर येत आहेत. त्यामुळं विरोधकांकडून रुपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. शुक्रवारी शिवसेना (उबाठा) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी रुपाली चाकणकर यांचे काही फोटो दाखवत पीडित महिलेनं दिलेल्या माहितीनुसार, त्या अनामिका करत तंत्र-मंत्र केल्याचा आरोप केला. तसंच या प्रकरणी रुपाली चाकणकर यांना तत्काळ अटक करून त्यांची नार्को टेस्ट करावी, अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना केली.

रुपाली चाकणकर यांची नार्को टेस्ट करावी : "ज्या पद्धतीनं जगभरात 'एपस्टीन फाईल'ची चर्चा होत आहे, तशी राज्यात 'कॅप्टन फाईल' आहे. या प्रकरणात अनेकांचे फोटो-व्हिडिओ समोर येत आहेत. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे, त्यांनी एक चांगली कामगिरी केली आहे. यात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचं नाव येत आहे. पण त्यांनी ट्विट करत माझा काहीही संबंध नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. एकीकडं मी किती सुधारणावादी असल्याचं सांगणाऱ्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा या कॅप्टनचे पाय धूत आहेत. तसंच या प्रकरणी एका पत्रकारावर दबाव आणला जात आहे, हे चुकीचं आहे. मला एका पीडितेनं सांगितलं की, चाकणकर या देखील स्वतः तंत्र-मंत्र करत होत्या. त्यांनी स्वतःची अनामिका केली आहे. मी याची माहिती घेतली. तसंच पीडितेनं याबाबत काही फोटो दाखवले. त्यात सप्टेंबर ते डिसेंबर महिन्यापर्यंत चाकणकर यांच्या बोटाला लागल्याचं दिसत आहे. ज्या बाई महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत, त्याच स्वतःची अनामिका कापतात हे दुर्दैवी आहे. या सगळ्या प्रकरणात रुपाली चाकणकर फरार होण्याआधी त्यांना तातडीनं अटक करून त्यांची चौकशी व्हायला हवी. त्यांची नार्को टेस्ट व्हायला हवी, अशी आमची मागणी आहे," असं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.

मला धमक्यांचे फोन येत आहेत : "या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेनं लक्ष घालावं. यात कुणीही दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई करावी. मग तो आमच्या पक्षाचा का असेना. कारण हा महिलांच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. जयंत पाटील असतील, मिलिंद नार्वेकर असतील सगळ्यांची चौकशी करा. पण जयंत पाटील आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्या विरोधात कुठलाही पुरावा समोर आलेला नाही. उलट रूपाली चाकणकर यांच्या विरोधात अनेक पुरावे समोर आले आहेत. मला वेगवेगळ्या आठ नंबरवरून धमक्याचे फोन आले आहेत. मला कालपासून धमक्या येत आहेत आणि वाईट भाषा वापरली जात आहे," अशी प्रतिक्रिया सुषमा अंधारे यांनी दिली.

