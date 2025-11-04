निवडणूक आयोग सत्याला सामोरे जायची हिंमत दाखवत नाही; सुषमा अंधारेंची टीका
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरुन (Local Body Elections) राज्यातील राजकारण तापलं आहे. यावर आता शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
Published : November 4, 2025 at 1:30 PM IST
पुणे : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे (Local Body Elections) वारे वाहू लागले आहेत, कोणत्याही क्षणी निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आज आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद आहे. आज आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
आयोग सत्याला सामोरे जायची हिंमत दाखवत नाही : आज पुण्यात शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "महाविकास आघाडीने याआधी झालेल्या निवडणुका आणि आता होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच राहुल गांधी देखील गेल्या काही दिवसांपासून मतचोरीबाबत आपली भूमिका मांडत आहेत. तसंच आता आदित्य ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी गाडीभर पुरावे दिलेले असताना यावर कोणतंही स्पष्टीकरण न देता अचानक पुढे येऊन निवडणुका जाहीर करणं हे वास्तवापासून पळ काढणं आणि सत्यापासून तोंड लपवणं आहे. तसंच निवडणूक आयोग सत्याला सामोरे जायची हिंमत दाखवत नाही, यामुळं हे सत्य आहे की विधानसभेत निर्माण झालेलं सरकार हे मतचोरीतून निर्माण झालेलं सरकार आहे."
भाजपाकडून रडीचा डाव : "आम्ही गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक याद्या दुरुस्ती करा ही मागणी करत आहोत. पण यावर काहीही स्पष्टीकरण न देता आज अचानक आचारसंहिता जाहीर करणं म्हणजे भाजपाकडून स्वायत्त यंत्रणेला हाताशी धरून रडीचा डाव खेळला जात आहे. आता कुठेही भाजपाचं वारं नाही, वर नरेंद्र खाली देवेंद्र नसून वरही फेकेंद्र खालीही फेकेंद्र असं चित्र" असल्याची जोरदार टीका यावेळी सुषमा अंधारे यांनी केली.
