ETV Bharat / state

शिंदेसाहेब स्वतः खरातचे मोठे भक्त आहेत का?; आवारे आणि खरात पापांचे भागीदार, सुषमा अंधारेंची टीका

महिला लैंगिक शोषण प्रकरणात पोलीस कोठडीत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत सुषमा अंधारे यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.

Sushma Andhare
सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : नाशिक इथं उघडकीस आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळं राज्यात मोठी खळबळ उडालीय. भोंदूबाबा अशोक खरातचे अनेक व्हिडिओ तसेच विविध प्रकरणे बाहेर येत आहेत. अशातच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांच्यावर जोरदार टीका केलीय. त्या म्हणाल्या की, शिंदे साहेब स्वतः खरातचे मोठे भक्त आहेत का?, असं केसरकरांना म्हणायचं आहे का? असा सवाल अंधारे यांनी केलाय. पुण्यात आज शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.

सुषमा अंधारे पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)



शिंदे आणि खरात यांचे थेट संबंध? : यावेळी सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, "निव्वळ हुल्लडबाजी करायची म्हणून शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी टीका करणाऱ्या पोस्ट केल्या, पण आम्ही केसरकरांना उघड केलंय. केसरकर म्हणतात, मी एकटा गेलो नाही, शिंदेंसाहेबांसोबत गेलो म्हणजे शिंदे आणि खरात यांचे थेट संबंध आहेत, असं त्यांना म्हणायचं आहे का?, तसेच नामकरण आवारे हा यातला महत्त्वाची कडी आहे. तो भाजपा आघाडीचा प्रमुख होता."

आवारे आणि खरात पापाचे भागीदार : खरात आणि आवारे यांचे व्यावसायिक संबंध आहेत. आवारे याने अनेक उद्योजकांना खरातकडे हात दाखवायला लावले आणि पुस्तक लिहून आवारे यांनी खरातच्या कथा लिहिल्या. मंदिरांचा प्रचार केला आणि स्वयंभू करण्याचं काम केलंय. तसेच राजकीय नेत्यांना देखील त्यानेच मंदिरात आणलं. आवारे आणि खरात सारखेच पापाचे भागीदार आहेत. 2018 ला या मंदिराला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा दिला गेलाय. जयकुमार रावल मंत्री असताना हा क दर्जा देण्यात आला. तसेच सांगोल्याचे दीपक आबा साळुंके यांचेदेखील खरातसोबत आर्थिक संबंध असून, खरातच्या मुलीला साळुंके यांनी फ्लॅट गिफ्ट दिलाय, असं सुषमा अंधारे म्हणाल्यात.


काय म्हणाल्या सुषमा अंधारे? : सुषमा अंधारे पुढे म्हणाल्या की, चाकणकर यांना सर्व माहिती असताना त्यांनी सर्व माहिती लपवली. तसेच या प्रकरणात एसआयटी नेमलेली असताना चाकणकर यांना का चौकशीसाठी बोलावलं जात नाही. चाकणकर यांना समन्स गेलेलं असताना त्यांनी महिला असल्याचं कारण दिलं. पण दर 15 दिवसाला त्या नाशिकला जात होत्या. तेव्हा तुम्ही महिला नव्हता का? हा सगळा एसआयटीचा अपमान आहे. तसेच या प्रकरणात जयकुमार रावल यांनी त्यांना हा दर्जा का दिला म्हणून रावल यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे. तसेच रोह्यामध्ये चाकणकर यांचे पती निलेश चाकणकर आणि आकाश चौधरी यांची भागीदारी असून, हा तटकरे यांचा भागीदार आहे. तटकरे यांचा राईट आणि लेफ्ट हँड म्हणजे आकाश चौधरी असून, मी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. अदिती तटकरे आणि आकाश चौधरी यांची अनेक कंपन्यांत भागीदारी आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे अनिकेत तटकरे आणि आकाश चौधरी यांच्या त्याच नावाच्या कंपन्यांत भागीदारी आहे. आता मला यात किरीट सोमैया यांची मदत हवी असून, किरीट यांनी मित्र पक्षातीलदेखील फायली काढल्या पाहिजे."

हेही वाचा -

  1. अशोक खरात प्रकरणात अधिकाऱ्यांचा सहभाग? पुरावे द्या, कारवाई करतो, वडेट्टीवारांना बावनकुळेंचं खुलं आव्हान
  2. 'अशोक खरात भेटीच्या बातम्या पूर्णतः कपोलकल्पित, मी कधीही खरातला भेटले नाही', नीलम गोऱ्हे यांनी आरोप फेटाळले
  3. 'अशोक खरातच्या भक्त असल्यानं नीलम गोऱ्हे गप्प राहिल्या'-तृप्ती देसाईंचा आरोप

TAGGED:

सुषमा अंधारे
अशोक खरात
ASHOK KHARAT CASE
NAMKARAN AWARE
SUSHMA ANDHARE ON ASHOK KHARAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.