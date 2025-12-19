ETV Bharat / state

देवेंद्र फडणवीस तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, न्यायाधीश नाही; सातारा ड्रग्ज प्रकरणावरुन सुषमा अंधारे यांचा घणाघात, अजून पुरावे देणार

ड्रग्ज प्रकरणावरुन सुषमा अंधारे यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गंभीर आरोप केलेत. तसंच अजून पुरावे देणार असल्याचाही इशारा दिलाय.

पत्रकार परिषदेत बोलताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 9:15 PM IST

शिर्डी - शिवसेना - उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांनी शुक्रवारी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर शिर्डीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ड्रग्ज प्रकरणावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडलं. "मुख्यमंत्री फडणवीस यांना चौकशी होण्याआधीच क्लीन चिट देण्याची सवय आहे. रणजित निंबाळकर असो किंवा कोणीही असो, मुख्यमंत्री लगेच क्लीन चिट देऊन टाकतात. तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, न्यायाधीश नाहीत. जर तुम्हाला क्लीन चिट द्यायचीच असेल तर दालनाबाहेर एक पाटी लावा की, येथे क्लीन चिट मिळते," अशा शब्दांत अंधारे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांच्या अशा भूमिकेमुळं तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असंही त्यांनी सांगितलं.

...म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुन्हेगार आहेत, असं मी एकदाही म्हटलं नाही, असं स्पष्ट करत सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "ड्रग्ज घटनेत प्रकाश शिंदे हे नाव समोर आलं. प्रकाश शिंदे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सख्खे भाऊ आहेत. वाल्मिक कराडला राजकीय फायदा होऊ नये म्हणून त्यांचे मित्र असलेल्या धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेण्यात आला. पार्थ पवार प्रकरणातही राजकीय फायदा होऊ नये म्हणून अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळं प्रकाश शिंदे यांच्या चौकशीत कोणताही तपास प्रभावित होऊ नये आणि कोणताही राजकीय फायदा होऊ नये यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा."

अंधारे यांचा गंभीर आरोप - "एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणापासून बाजूला राहावं. एकदा तपास पूर्ण होऊ द्या. त्यांचे भाऊ प्रकाश शिंदे निर्दोष ठरल्यास त्यांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्री काय, अगदी मुख्यमंत्रीही व्हावं. मी स्वतः अभिनंदनाचा पुष्पगुच्छ घेऊन येईन," असा टोमणा अंधारे यांनी मारला. "ड्रग्जविरोधातील लढा हा महाराष्ट्राचा लढा आहे. या लढ्यातून मला डिमोरेलाइज करू नये. ड्रग्ज प्रकरणातील विशाल मोरे हा मुख्य सूत्रधार असल्याचं बोललं जातंय. मात्र, तो मुख्य सूत्रधार नसून फारतर ड्रग्जचा वाहतूकदार असू शकतो. 12 तारखेला धाड पडली होती. 11 तारखेला घोडबंदर आणि मुलुंड येथे धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. घोडबंदर आणि मुलुंड हे ठाणे परिसरात येतात. त्यानंतर 12 तारखेला पुण्यातून विशाल मोरेला ताब्यात घेण्यात आलं. विशाल मोरेच्या माहितीनुसार, 13 तारखेला पोलीस लोकेश्वरी येथे पोहोचले. प्रकाश शिंदे यांनी आधी रणजितचं नाव घेतलं. रणजित हा दरेगावचा सरपंच असून, दरेगाव हे एकनाथ शिंदे यांचं गाव आहे. रणजित हा एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचा युवा शिवसेनेचा पदाधिकारी आहे. एकनाथ शिंदे यांचे नातेवाईक, त्यांचे गाव आणि सध्या ते राहत असलेला ठाणे जिल्हा हे सर्व या प्रकरणाशी जोडलेले आहेत. मी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं मुख्यमंत्री यांनी द्यावीत," अशी मागणी अंधारे यांनी केली.

एन्काऊंटर होण्याची भीती - ड्रग्ज प्रकरणात विशाल मोरे हा वाहतूकदार असून मुख्य सूत्रधार नाही. याआधीही अक्षय शिंदे आणि रोहित आर्या यांचे एन्काऊंटर करून प्रकरणं दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यामुळं विशाल मोरेचा एन्काऊंटर होईल, अशी भीती अंधारे यांनी व्यक्त केली. विशाल मोरेला तसंच धाड टाकणारे अधिकारी आत्माजी सावंत यांना सुरक्षा देण्याची मागणी त्यांनी केली. मलाही मुख्यमंत्री यांनी सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली. या प्रकरणात पोलीस निरीक्षक सुधीर पाटील यांच्यावर दबाव टाकला जाण्याची शक्यता असून त्यांना निलंबित करून पारदर्शकता भासवण्याचा प्रयत्न गृहखात्याकडून होऊ शकतो, अशी शंका अंधारे यांनी व्यक्त केली.

...एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करा - ड्रग्ज प्रकरणासंदर्भात 22 आणि 23 डिसेंबरला आणखी पुरावे घेऊन मी मीडियासमोर येणार असल्याचं सांगत, "या काळात मला काही झाले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल," असा इशाराही सुषमा अंधारे यांनी दिला. "माझ्यावर कितीही दबाव टाकला किंवा धाडी टाकल्या, तरी आमचे इमान विकले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाने मला या प्रकरणात थांबवण्याचा प्रयत्न केला तरी मी थांबणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात विनाकारण न्यायाधीशाची भूमिका घेऊ नये. या प्रकरणात सर्वजण निर्दोष ठरले, तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करावे आणि मी अभिनंदनाचा पुष्पगुच्छ घेऊन येईन," असेही अंधारे म्हणाल्या.

