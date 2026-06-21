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'हिंमत असेल तर राजीनामा द्या अन् पोटनिवडणुकीला सामोरे जा!' सुषमा अंधारे यांचे बंडखोर खासदारांना थेट आव्हान

'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चेवर उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांनी बंडखोरांवर टीका करत, जनतेच्या विकासाचं खोटं कारण न सांगता खासदारकीचा राजीनामा देण्याचे थेट आव्हान दिलं.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 9:02 PM IST

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पुणे : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदार 'ऑपरेशन टायगर'अंतर्गत शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान रविवारी (दि.21) खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आपली प्रतिक्रिया देत बंडखोर खासदारांवर टीका केली. "जनतेच्या विकासासाठी जात असल्याचा खोटा आव न आणता हिंमत असेल तर खासदारकीचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणुकीला सामोरे जा," असं थेट आवाहन सुषमा अंधारे यांनी दिलं आहे. पुण्यात रविवारी उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांची पत्रकार परिषद आयोजित केली होती, यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.

...तर दुसऱ्या चिन्हावर निवडून येऊन दाखवा : "खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी निधीबाबत जे वक्तव्य केलं त्या विधानाशी मी सहमत आहे. विरोधकांची आर्थिक कोंडी केली जात होती, हे सत्य आहे. परंतु, ही अडचण केवळ आष्टीकरांचीच होती का? महाविकास आघाडीतील इतरही अनेक प्रामाणिक आमदार-खासदार याच परिस्थितीचा सामना करत आहेत. मग केवळ तुम्हीच का फुटलात? तसंच 18 जूनपर्यंत आमचा काही निर्णय झाला नव्हता, हा दावा पूर्णपणे खोटा असून 23 किंवा 24 मार्चला दिल्लीत या बंडखोरांची पहिली बैठक आणि जेवणावळी झाली होती. याबाबतची माहिती पक्षाकडं आहे. त्याचप्रमाणं, 10 जूनला हॉटेल ताज मानसिंग इथं झालेल्या एनडीएच्या बैठकीनंतर या बंडखोर खासदारांची पुन्हा एकदा गुप्त बैठक झाली होती. याचे व्हिडिओ सत्ताधारी नेत्यांनी रेकॉर्ड करून ठेवले आहेत. तुम्ही जरा जरी विरोध केला तर हे व्हिडिओ कधीही बाहेर काढले जाऊ शकतात, अशी भीती या बंडखोरांना आहे. आता ज्या घरात गेला आहात तिथं सुखी राहा आणि जर स्वतःच्या हिंमतीवर विश्वास असेल तर राजीनामे द्या, पोटनिवडणूक लढवा आणि दुसऱ्या चिन्हावर निवडून येऊन दाखवा. जनताच तुमचा खरा न्याय करेल," अशी संतप्त प्रतिक्रिया सुषमा अंधारे यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)

तुम्ही स्वतःच्या कुटुंबाच्या विकासासाठी तिकडे गेला : "लोकसभा निवडणुकीआधी आमच्या सर्व विधानसभा संपर्क प्रमुखांनी लेखी अहवाल देऊन नागेश पाटील आष्टीकर यांना उमेदवारी देऊ नका, असं स्पष्ट सांगितलं होतं. माझ्याकडं त्या अहवालाची कॉपी आजही उपलब्ध आहे. तरीही पक्षनेतृत्वानं संपर्क प्रमुखांपेक्षा आष्टीकरांवर जास्त विश्वास ठेवला आणि त्यांना उमेदवारी दिली. हदगावची जागा काँग्रेसला सोडू नये म्हणून पक्षानं पूर्ण ताकद लावली. एवढा सन्मान मिळूनही मान मिळाला नाही, असं म्हणणं म्हणजे निव्वळ खोटारडेपणा आहे. तुम्ही जर खरोखरच जनतेच्या विकासासाठी जात असाल, तर जनतेनं तुमचं स्वागत करायला हवं होतं. तुम्हाला जनतेच्या रोषापासून वाचण्यासाठी आणि लपण्यासाठी सुरक्षा का घ्यावी लागत आहे. तुम्ही जनतेच्या नाही, तर स्वतःच्या आणि स्वतःच्या कुटुंबाच्या विकासासाठी तिकडे गेला आहात," असं सुषमा अंधारे यांनी दिली.

ओमराजे निंबाळकर चक्रव्यूहात अडकलेत : "आदित्य ठाकरे यांचं विधान प्रामुख्यानं ओमराजे निंबाळकर यांच्यासाठी होतं. त्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी 20 वर्षे संघर्ष केला आहे. कालच्या निकालात त्यांच्या बाजूनं निकाल लागला नाही. त्यामागं अनेक गोष्टी कारणीभूत असू शकतात. त्यांचे आणि आमचे संबंध नेहमीच स्नेहाचे राहिले आहेत. आता ओमराजे हे एका चक्रव्यूहमध्ये अडकले असून त्यातून ते बाहेर येतील असं वाटत नाही. ते जर त्यातून बाहेर आले तर चांगलच आहे. पण त्यांच्यासोबत असलेले खासदार त्यांना यातून बाहेर येऊ देणार नाहीत," अशी प्रतिक्रिया सुषमा अंधारे यांनी दिली.

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TAGGED:

SUSHMA ANDHARE CHALLENGE REBEL MP
SUSHMA ANDHARE SHIV SENA UBT
सुषमा अंधारे
SUSHMA ANDHARE ON OMRAJE NIMBALKAR
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