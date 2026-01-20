ETV Bharat / state

भारतीय वायुसेनेचा सूर्यकिरण चमू दाखवणार हवाई कसरती; 'या' परिसरात होणार आयोजन

नाशिकमध्ये 22 आणि 23 जानेवारी रोजी गंगापूर धरण बॅक वॉटर परिसरात भारतीय वायुसेनेचा सूर्यकिरण एरो शो आयोजित करण्यात आला आहे.

Surya Kiran Aerobatic
हवाई कसरत (ETV Bharat Reporter)
नाशिक : राज्यात प्रथमच नाशिकमध्ये भारतीय वायुसेनेचा सूर्यकिरण चमू हवाई कसरती दाखवणार आहे. नाशिकच्या गंगापूर डॅमच्या बॅक वॉटर परिसरात दोन दिवस या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. नाशिककरांनी मोठ्या संख्येनं या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं असं आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केलंय.


22 आणि 23 जानेवारी रोजी एरो शोचं आयोजन : नाशिक जिल्हा प्रशासन आणि भारतीय वायुसेनेच्या संयुक्त विद्यमान नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून 22 आणि 23 जानेवारी रोजी सूर्यकिरण एरो शोचं नाशिकमध्ये आयोजन करण्यात आलं आहे. राज्यात प्रथमच अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं असून दोन दिवसीय कार्यक्रमात 60 हजार नागरिक हजेरी लावतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी गंगापूर धरणाच्या बॅक वॉटर परिसरात मुबलक प्रमाणात बैठकीची आणि पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सकाळी दहा ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत हा शो दाखवला जाणार आहे. कार्यक्रमाचं व्यवस्थापन आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एरोबॉटिक शोसाठी नाममात्र शुल्क ठेवण्यात आलं आहे. नागरिकांना ऑनलाइन बुकिंगची सुविधा जिल्हा प्रशासनाच्यावतीनं करून देण्यात आली आहे. त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचं, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सागितलं.

प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद (ETV Bharat Reporter)



मुख्य जलाशयावर उड्डाण नाही : गंगापूर धरणाच्या मुख्य जलाशयावर सूर्यकिरण जमा करून लढाऊ हेलिकॉप्टर आणि विमानाचे उड्डाण केले जाणार नाही. गंगापूर धरणाच्या समांतर असलेल्या बॅक वॉटर परिसरात हे उड्डाण होणार आहे. या चित्तथरारक प्रात्यक्षिक करणाऱ्या चमूमध्ये वायुसेनेच्या निष्णात लढाऊ वैमानिकांचा समावेश असणार आहे. गोवर्धन शिवार, गंगापूर शिवार, बोट क्लब, दुगाव फाटा, एमटीडीसी ग्रेप पार्क अशा ठिकाणाहून नागरिकांना प्रवेश दिला जाणार असल्याचं जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितलं.


संपादकांची शिफारस

