'सरेंडर दे सिलेंडर...' मुंबईत काँग्रेसचं अनोखं आंदोलन, महागाई आणि इंधन टंचाईवरून सरकारवर हल्लाबोल!
मुंबईसारख्या महानगरात इंधन टंचाईमुळे अनेक हॉटेल्स अडचणीत सापडली आहेत. या मुद्यावरून आज काँग्रेसनं मुंबईत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन केलं.
Published : March 13, 2026 at 2:16 PM IST
मुंबई : राज्यात वाढती महागाई आणि इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं आज शुक्रवारी (13 मार्च) विधानभवनात अनोख्या पद्धतीनं आंदोलन करत सरकारवर जोरदार टीका केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. 'सरेंडर दे सिलेंडर' अशी घोषणा देत सत्ताधारी सरकारच्या धोरणांवर हल्लाबोल करण्यात आला.
राज्यातील वाढत्या महागाईमुळे आणि इंधनाच्या तुटवड्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला. सरकारला जागे करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचं काँग्रेसकडून सांगण्यात आलं.
'सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम सामान्य जनतेवर' : यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाना पटोले यांनी देशातील सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केलं. देशभरात गॅस, डिझेल आणि पेट्रोलचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत असून, जागतिक परिस्थिती आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
एपस्टीन फाईल्स प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक परिस्थितीचा परिणाम भारतावरही होत असल्याचं नाना पटोले यांनी नमूद केलं. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे ठोस धोरण नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
'हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ' : मुंबईसारख्या महानगरात इंधन टंचाईमुळे अनेक हॉटेल्स अडचणीत सापडली आहेत. शहरातील निम्म्याहून अधिक हॉटेल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर असून त्याचा थेट फटका कामगारांना बसत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. हॉटेल्स आणि मेस बंद होण्याची वेळ आल्यानं हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ येत असल्याची गंभीर स्थिती त्यांनी सांगितली.
हॉटेल्स आणि मेस बंद पडल्यामुळे शहरातील विविध हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जेवणाची व्यवस्था बंद पडल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांना अन्नाचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे काही विद्यार्थी शिक्षण सोडून आपल्या गावी परतण्याचा निर्णय घेत असल्याचंही पटोलेंनी सांगितलं.
या संपूर्ण परिस्थितीला सरकारची धोरणं जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. सरकारनं अमेरिकेसमोर सरेंडर केल्यामुळे देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा गंभीर आरोपही काँग्रेस नेत्यांनी केला.
सरकार अजूनही झोपेत - वडेट्टीवार : यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधत जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. सरकार अजूनही या गंभीर परिस्थितीबाबत झोपेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकारला जागे करण्यासाठीच काँग्रेसनं हे आंदोलन केल्याचं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं. परिस्थिती सुधारली नाही तर काँग्रेस आपली भूमिका अधिक आक्रमक करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, 'सरेंडर दे सिलेंडर' या घोषणेसह झालेल्या या अनोख्या आंदोलनानं मुंबईसह राज्याचं लक्ष वेधून घेतलं असून इंधन टंचाई आणि अन्नधान्याच्या प्रश्नामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
