उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषद निवडणूक लढावी; सुप्रिया सुळे, विजय वडेट्टीवार यांच्या विनंतीनं राजकीय चर्चांना उधाण
विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली असून, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उद्धव ठाकरे यांना ही निवडणूक लढवण्याची विनंती केल्यामुळं राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
Published : April 23, 2026 at 5:31 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी नियमित निवडणूक तर एका जागेची पोटनिवडणूक होणार आहे. विधान परिषदेच्या जागांसाठी सर्वच पक्षातील नेत्यांनी जोर लावला आहे, असं असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पोस्ट करत 'ही निवडणूक शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लढावी,' अशी विनंती केली आहे.
महाराष्ट्रात विधानपरिषदेची निवडणूक होणार आहे. या जागेवर माजी मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे लढणार असतील तर त्याचे स्वागत असेल. पण ते जर निवडणूक लढणार नसतील तर मग महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असेल याबाबत चर्चा करावी लागेल. कारण त्यानंतर येणाऱ्या राज्यसभेच्या जागी कोणत्या पक्षाचा…— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) April 23, 2026
उद्धवजींनी मागणीचा सकारात्मक विचार करावा : "महाराष्ट्रात विधानपरिषदेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे. ही निवडणूक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांनीच लढावी, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाची आग्रहाची विनंती आहे. उद्धवजी हे राज्यातील ज्येष्ठ व अनुभवी नेते आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा राज्याला तसंच सभागृहाला सदैव फायदाच होत राहील, असा आम्हा सर्वांना विश्वास आहे. उद्धवजींनी या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा ही नम्र विनंती," अशी विनंती राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून केली.
...तर महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण? : "महाराष्ट्रात विधानपरिषदेची निवडणूक होणार आहे. या जागेवर माजी मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे लढणार असतील तर त्याचं स्वागत असेल. पण ते जर निवडणूक लढणार नसतील तर मग महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असेल? याबाबत चर्चा करावी लागेल. कारण त्यानंतर येणाऱ्या राज्यसभेच्या जागी कोणत्या पक्षाचा उमेदवार असेल याबाबत ही आताच स्पष्टता करावी लागेल. महाविकास आघाडी एकसंध राहण्यासाठी तिन्ही पक्षाच्या समन्वयानं निर्णय घ्यावे लागतील. मीडियाच्या माध्यमातून याबाबत चर्चा घडवून आणणे उचित नाही," अशी पोस्ट सोशल मीडियावर करत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
महायुतीकडून कोणाला संधी मिळणार? : राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी 12 मेला मतदान होणार आहे. 12 मे रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान होईल. तर 12 मे रोजीच निकाल जाहीर होणार आहे. सध्याच्या समीकरणानुसार महायुतीला 10 पैकी 9 जागा महायुतीला जिंकता येऊ शकतात. तर महाविकास आघाडीला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता येणार आहे. आता महायुतीकडून कोणकोणत्या उमेदवारांना संधी दिली जाणार हे पहावं लागणार आहे.
