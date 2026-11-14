"माझा भाऊ गेला, त्या दिवशीच तो विषय संपला"; विलीनीकरण आणि NDA च्या चर्चांवर सुप्रिया सुळेंचा थेट 'फुलस्टॉप'
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा विषय आपल्यासाठी कायमचा संपला असून कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुंबईत स्पष्ट केले.
Published : November 14, 2026 at 1:20 PM IST
मुंबई : "ज्या दिवशी माझा भाऊ गेला, त्याच दिवसापासून आमच्यासाठी विलीनीकरणाच्या विषयाला पूर्णविराम लागला आहे. आता या विषयावर मी कोणतेही उत्तर देणार नाही", असे स्पष्ट करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पूर्णविराम दिला आहे. दरम्यान, अजित दादांसोबत विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली होती, याची कबुलीही त्यांनी दिली. भावासोबतच्या आठवणी आणि प्रेमाचे नाते कायम राहील, असे सांगतानाच राजकारण आणि कौटुंबिक नाती एकत्र आणू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी प्रसारमाध्यमांना केले. यावेळी त्यांनी एनडीएमध्ये जाण्याची चर्चा फेटाळली.
मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सुळे म्हणाल्या, "आम्ही लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे लोक आहोत. सशक्त लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, महागाईसह देशासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. 'वन नेशन, वन इलेक्शन'सह अनेक धोरणात्मक विषयांवर काम सुरू आहे. अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाचा विषय वारंवार विचारू नका, आजनंतर या प्रश्नाचे उत्तर देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
अजित पवार यांच्याशी विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली होती का, या प्रश्नावर त्यांनी होकार दिला. "माझे आणि भावाचे तसेच इतर नेत्यांचेही बोलणे झाले होते. माझ्या भावासोबतच्या अनेक आठवणी आहेत. काही गोष्टी भावनिक असतात. आता भाऊच राहिला नाही, त्यामुळे एकत्र पुढे जाण्याच्या चर्चेला काही अर्थ उरलेला नाही", असे त्या म्हणाल्या.
ज्येष्ठ नेत्यांबद्दल आदर कायम
छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याबाबत विचारले असता सुळे म्हणाल्या, "हे सर्व ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी माझ्या वडिलांसोबत काम केले आहे. त्यांचा अनुभव माझ्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे मी त्यांच्याबद्दल काही बोलणार नाही. आम्ही एकाच ताटात जेवलेलो आहोत. काही गोष्टींच्या आठवणी आजही कायम आहेत. सत्ता येते आणि जाते; मात्र नाती टिकून राहतात. भुजबळ यांचे माझ्यावर प्रेम आहे. आमचे कौटुंबिक संबंध आहेत. 2023 मध्ये जे काही घडले, तरी आमचे कौटुंबिक संबंध तेव्हाही होते आणि आजही आहेत", असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीत गैर काय?
प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीवरून सुरू असलेल्या चर्चांनाही सुळे यांनी उत्तर दिले. "मी जन्मापासून पटेल कुटुंबाला ओळखते. त्यांचे वडील काँग्रेसमध्ये होते आणि शरद पवार साहेबांपेक्षा ज्येष्ठ होते. आमची जुनी ओळख आहे. दर गुरुवारी वित्तविषयक बैठक असते. त्या बैठकीसाठी दर आठवड्याला भेट होते. बैठक सुरू होण्यापूर्वी चर्चा झाली तर त्यात गैर काय? आमचे मतभेद आहेत; पण मनभेद नाहीत," असे सांगत प्रफुल्ल पटेल रुग्णालयात भेटायला आले, त्यात गैर काय, असा सवालही त्यांनी केला. वैचारिक लढाई ही वैयक्तिक नसते, असे सांगत राजकीय मतभेदांपलीकडे जाऊन संबंध जपले गेले पाहिजेत, असे त्या म्हणाल्या.
एनडीएमध्ये जाण्याची चर्चाच नाही
राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांवर सुळे यांनी स्पष्ट नकार दिला. "एनडीएमध्ये जाण्याची चर्चाच सुरू झालेली नाही. मुळात सुरुवातच झाली नाही, तर पूर्णविरामाचा प्रश्नच येत नाही", असे स्पष्ट करताना त्यांनी संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यावरही भूमिका मांडली. "राऊत आमच्या आघाडीचे नेते आणि मोठे भाऊ आहेत. त्यांना माझ्यावर बोलण्याचा अधिकार आहे. ते एका वृत्तपत्राचे संपादक आहेत. त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी अग्रलेख लिहावा. त्यांच्या अग्रलेखाचे मी स्वागत करेन. मात्र, एनडीएमध्ये जाण्यासंदर्भात चर्चेसाठी मला कोणताही फोन, संदेश किंवा ई-मेल आलेला नाही," असे त्यांनी सांगितले.
महिला आरक्षणाला प्राधान्य द्या
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावर बोलताना सुळे म्हणाल्या, "प्रत्येक राज्यात 50 टक्के जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव अमित शहा यांनी मांडला होता. सर्व राज्यांना समान पद्धतीने जागा मिळणार असतील, तर त्यावर विचार करण्यास हरकत नाही. मात्र, मतदारसंघ पुनर्रचना करताना महिला आरक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. अनेक मतदारसंघांची लोकसंख्या 30 ते 40 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे प्रश्न सोडविणे लोकप्रतिनिधींना अवघड होत आहे", असेही त्यांनी नमूद केले. तीन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीची जी भूमिका होती, तीच आजही कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मतदारयादी तपासण्याचे आवाहन
मतदारयादीतील त्रुटींबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, "मी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला आणि याप्रकरणी एफआयआर दाखल केली आहे. कोणाच्याही लक्षात अशा गोष्टी आल्यास त्यांनी तातडीने कळवावे. कोणालाही निवडणूक लढवायची असेल, तर आधी मतदारयादी तपासली पाहिजे. पुणे जिल्हा प्रशासनाचा अनुभव चांगला आहे. त्याच पद्धतीने राज्यातही काम झाले पाहिजे." दुष्काळाच्या प्रश्नावर त्यांनी सरकारला जाब विचारण्याचे आवाहन केले. केंद्राकडून मिळणारा निधी आणि जीएसटीमधील तफावत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. रोहित पवार यांच्याबाबत विचारले असता, "मला याबाबत काही माहिती नाही. मी कामात व्यस्त आहे", असे त्यांनी सांगितले.