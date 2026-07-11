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'लाडकी बहीण योजनेची SIT चौकशी करा, आठ लाख महिला बाहेर का?'; नाशिकमध्ये सुप्रिया सुळेंचा थेट सवाल

नाशिकमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या केवायसी प्रक्रियेवरून सरकारवर टीका करत एसआयटी चौकशीची मागणी केली, तसंच पुणे शहर गुन्हेगारीत अग्रस्थानी असल्याचा आरोप केला.

SUPRIYA SULE NASHIK
माध्यमांशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 11, 2026 at 4:31 PM IST

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नाशिक : लाडकी बहीण योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी झाली पाहिजे. आठ लाख महिला केवायसी मधून काढल्या. मनमोहन सिंग यांच्या काळात जनधन सुरू झालं. घराघरात आधारकार्ड आहेत. जनधन योजनेचा डंका वाजवला मग लाडक्या बहिणींचं केवायसी का करू शकले नाहीत? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या पुरस्कार सोहळ्याप्रसंगी सुळे नाशिकमध्ये आल्या होत्या. "यशवंतराव चव्हाण यांचा हा महाराष्ट्र आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी दाभोलकर यांनी काम केलं आहे. कायदा केला मात्र अंमलबजावणी झालेली नाही. 21 व्या शतकात तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण कुठं आहोत? हे आपलं दुर्दैव आहे. महिला बुवाबाजीमध्ये भरकटल्या आहेत," अशी खंत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.

अजून गुड न्यूज मिळेल : आमच्याकडं सध्या लग्नघाई सुरू आहे. पहिला युगेंद्र, जय, मग रेवती आणि आता पार्थ पवारचं आहे. पवारांच्या मुलांनी ठरवलं आहे की यंदा बँड वाजवायचा. अजून एक गोड बातमी आहे, ती तुम्हाला लवकर कळेल," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

माध्यमांशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे (ETV Bharat Reporter)

पुण्यात सर्वाधिक गुन्हेगारी : "महाराष्ट्रात आणि देशात तीन मोठे क्रायसिस सुरू आहेत. महाराष्ट्रात क्राईम वाढला आहे. जो डाटा भारत सरकारला मिळाला त्यात पुण्याचा वरचा क्रमांक आहे. राज्यातील गुन्हेगारीत पुणे पहिल्या क्रमांकावर आहे. ड्रग्ज घेण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. युवा पिढी त्यात वाया चालली आहे. पोलिसांची भीती राहिलेली नाही. नगरसेवक डॉक्टरांवर हात उचलत आहे. असे लोक नगरसेवक होताच कामा नये. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कागदावर : "शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालेली नाही. अंमलबजावणी झालेली नाही. फक्त घोषणा केली आहे. सगळ्या लाडक्या बहिणींना पैसे मिळाले का? त्यात पुरुष आणि सरकारी अधिकारी कसे आले? हे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्यानं घेतलं आहे," असं खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

मंदिर भ्रष्टाचार : अयोध्येतील राम मंदिर, उज्जैनचे महाकाल मंदिर आणि आता सिद्धिविनायक मंदिरात झालेल्या कथित गैरव्यवहारावर सुप्रिया सुळे यांनी संताप व्यक्त केला. "राम मंदिर हे आमच्या श्रद्धेचं स्थान आहे. जर तिथं भ्रष्टाचार होत असेल, तर भाजपाला प्रत्येक भारतीयाला उत्तर द्यावे लागेल. आता सिद्धिविनायक मंदिरातील भ्रष्टाचार सरकारला कालच का सुचला? जर तुम्हाला हे आधीपासून माहीत होतं आणि तुम्ही गप्प होता. तर भ्रष्टाचार करणाऱ्याइतकेच तुम्हीही गुन्हेगार आहात," असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.

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TAGGED:

SUPRIYA SULE
LADKI BAHIN YOJANA KYC ISSUE
सुप्रिया सुळे
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SUPRIYA SULE NASHIK

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