शरद पवारांच्या निवृत्तीच्या पुन्हा चर्चा सुरू; सुप्रिया सुळे यांच्यासह संजय राऊतांनी काय दिली प्रतिक्रिया?
शरद पवार (Sharad Pawar) राजकारणातून निवृत्त होणार असल्याच्या चर्चा खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी फेटाळून लावल्या आहेत.
Published : November 24, 2026 at 3:27 PM IST
मुंबई : ज्येष्ठ नेते शरद पवार राजकारणातून निवृत्ती घेणार आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सहभागी होणार, अशा चर्चांनी राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील यावर भाष्य केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी निवृत्तीच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत.
शरद पवार राजकारणातून निवृत्त होणार असल्याच्या चर्चा सुरू असताना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला. "शरद पवार यांचे संपूर्ण राजकारण धर्मांध शक्तींविरोधात लढण्यात गेलं आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर फुले, शाहू आणि आंबेडकर यांचे विचार जिवंत ठेवण्याचं काम पवार यांनी केलं. त्यामुळं त्यांच्या कुटुंबातील आणि पक्षातील वारसदारांनी या विचारांचं भान ठेवलं पाहिजे", असं खासदार राऊत म्हणाले.
शरद पवार राजकारणातून निवृत्ती घेणार? : डीलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) एनडीएला पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा आहे. सुप्रिया सुळे यांनीदेखील अप्रत्यक्षपणे या मुद्द्याचे समर्थन केलं. मात्र, शरद पवार असताना भाजपाला पाठिंबा देणं अशक्य असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. अशातच आता शरद पवार राजकारणातून निवृत्ती घेणार असल्याचं बोललं जातंय. पवारांच्या निवृत्तीच्या चर्चा असताना महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. संजय राऊत म्हणाले की, काही लोकांना सत्तेत जाण्याची घाई झाली असेल. सत्तेसाठी विचार बाजूला ठेवले जात असतील, तर ते योग्य नाही. त्यामुळं पवारांच्या विचारांचा प्रवाह गढूळ होईल. शरद पवार अशी भूमिका घेतील, असं मला वाटत नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षात दोन प्रवाह असतात. तसाच प्रवाह त्यांच्या पक्षातही असू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षातील नेत्यांवर आणि भाजपावर निशाणा साधला.
मोदींना राऊतांचा टोला : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिल्याच्या चर्चेवरही राऊत यांनी टीका केली. तुम्ही आता आराम करा, तुमचा पक्ष फोडून आम्ही तुम्हाला घरी बसवलं आहे, असंच मोदींना म्हणायचं आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. अडचणीच्या काळात शरद पवार यांनी भाजपाला मदत केली होती. मात्र, भाजपानं त्यांचाच पक्ष फोडला. घरात फूट पाडली, असा आरोप राऊत यांनी केला. बाळासाहेब ठाकरे यांनीही नरेंद्र मोदी यांचे मुख्यमंत्रीपद वाचवले. अमित शाह यांना अडचणीच्या काळात मदत केली होती. तरीही भाजपानं शिवसेना फोडली, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
सुप्रिया सुळे एनडीएसोबत जाणार नाहीत : पुढे खासदार राऊत म्हणाले की, सुप्रिया सुळे या वेगळी भूमिका घेतील, असं मला वाटत नाही. त्या मोदी सरकारच्या विरोधात लढत आहेत. फुले, शाहू आणि आंबेडकर यांच्या विचारांवर त्यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळं त्या एनडीएसोबत जातील, असं वाटत नाही. डीलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत विचारलं असता, इंडिया आघाडीचा निर्णय सर्वांना मान्य करावा लागेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. इंडिया आघाडी म्हणूनच या विषयावर निर्णय घेतला जाईल. आम्ही वैयक्तिक निर्णय घेणार नाही. आघाडीचा निर्णय आम्हाला बंधनकारक आहे. मग आम्ही वेगळी भूमिका कशी घेऊ शकतो, असा सवालही त्यांनी केला.
बाहेरून पाठिंबा देऊन चालत नाही : शरद पवार यांच्या पक्षानं एखाद्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, एनडीएमध्ये प्रवेश केला नाही, तर काय होईल, असा प्रश्न राऊत यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी मिश्किल शब्दांत उत्तर दिलं. विधेयकाला पाठिंबा द्यायचा आणि एनडीएमध्ये जायचं नाही, असं होऊ शकत नाही. बाहेरून पाठिंबा दिल्यानं मुलं होत नाहीत. लग्न करावं लागतं किंवा घटस्फोट घ्यावा लागतो, असं सूचक विधान त्यांनी केलं.
सुप्रिया सुळेंनी निवृत्तीच्या चर्चा फेटाळल्या : शरद पवार यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही संताप व्यक्त केला. शरद पवार निवृत्त होणार नाहीत. कोण निवृत्त व्हायचं, हे जनता ठरवेल. त्यांच्या राज्यसभेचा कार्यकाळ अद्याप पाच वर्षे बाकी आहे. मग ते निवृत्त कसे होतील, असा सवाल त्यांनी केला. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या निवृत्तीबाबत अशा बातम्या प्रसिद्ध होणं संतापजनक असल्याचंही सुळेंनी म्हटलं आहे.
पवार सकारात्मक काम करत राहतील : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शरद पवार यांच्या राजकीय निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार यांना उत्तम आरोग्य लाभावे, ही आमची सर्वांची इच्छा आहे. पवार आजही सक्रिय आहेत. मी त्यांना जवळून पाहिलं आहे. ते सातत्यानं वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये आणि कामांमध्ये रस घेत असतात. त्यामुळं त्यांच्या निवृत्तीची चर्चा करणं योग्य नाही. ते आयुष्यात कधीच थांबणार नाहीत. ते काही ना काही सकारात्मक काम करत राहतील, असा मला विश्वास आहे, असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
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