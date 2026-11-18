'रोहित पवारांच्या वक्तव्याशी पक्षाचा संबंध नाही'; सुप्रिया सुळेंची स्पष्ट भूमिका
दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत रोहित पवारांच्या भूमिकेपासून सुप्रिया सुळेंनी पक्षाला वेगळं ठेवलं. तर काँग्रेस नेते प्रशांत जगताप यांनी रोहित पवारांच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
Published : November 18, 2026 at 5:33 PM IST
मुंबई/पुणे : "अजित पवारांच्या विमान अपघाताच्या मुद्द्यावर आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी मांडलेली भूमिका ही त्यांची वैयक्तिक आहे. त्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंध नाही", असं स्पष्ट करत खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी पक्षाची भूमिका वेगळी असल्याचं सांगितलं. रोहित पवार यांनी पक्षाच्या वतीनं पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. त्यांनी आपले वैयक्तिक मत मांडले आहे. त्यामुळं त्यांच्या विधानावरून पक्षाची भूमिका ठरवता येणार नाही, असंही सुळे यांनी स्पष्ट केलं. त्या मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
अधिकृत अहवालाची प्रतीक्षा केली पाहिजे : रोहित पवार यांनी विमान अपघातासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर बोलताना सुळे म्हणाल्या, "मी त्यांची संपूर्ण पत्रकार परिषद पाहिलेली नाही. वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारेच मला याबाबत माहिती आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील तांत्रिक बाबींवर भाष्य करण्याइतकी मी तज्ज्ञ नाही. या देशात अनेक तज्ज्ञ आहेत. त्यामुळं या प्रकरणातील अधिकृत अहवालाची आपण सर्वांनी प्रतीक्षा केली पाहिजे. या अहवालासंदर्भात देशाच्या गृहमंत्र्यांकडेही मागणी करण्यात आली आहे."
शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत : दरम्यान, शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करण्याची ही वेळ नसल्याचं ठाम मत सुळे यांनी व्यक्त केलं." पवार साहेबांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना एक नव्हे, तर दोन पत्रे दिली आहेत. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. पाण्याचे योग्य वाटप, मुलांचे शिक्षण आणि इतर मूलभूत प्रश्नांवर सरकारने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा", असं सुप्रिया सुळे यांनी मत व्यक्त केलं.
शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देणं ही नैतिक जबाबदारी : बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेतला असता अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित असल्याचं समोर आलं. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. निदर्शनास येणाऱ्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला तातडीनं मदत देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. आम्ही विरोधी पक्षात असलो, तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देणं ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे, असंही सुळे यांनी स्पष्ट केलं.
रोहित पवारांना काँग्रेसचा पाठिंबा : दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघातासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार सातत्यानं प्रश्न उपस्थित करत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी 'मफलर मॅन' म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे छायाचित्र दाखवत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाकडून रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी रोहित पवार यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला. विमान अपघातप्रकरणी रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना आणि त्यांच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
पुरावे असल्याशिवाय रोहित पवार बोलत नाहित : प्रशांत जगताप म्हणाले, "अजित पवार हे माझ्यासाठी भावनिक विषय आहेत. माझ्या राजकीय जीवनात अजित दादांनी मला खूप मदत केली आहे. आमदार रोहित पवार पुरावे असल्याशिवाय बोलत नाहीत, असा माझा अनुभव आहे. कुणाला तरी मिरची लागली की दुसऱ्याला झोप येत नाही. मात्र, रोहित पवार यांच्या मागणीला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा आहे."
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