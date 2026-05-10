ETV Bharat / state

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या गाडीला मुंबई-पुणे महामार्गावर अपघात, नेमकं काय घडलं? ट्विट करून सांगितलं

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या गाडीला मुंबई-पुणे महामार्गावर किरकोळ अपघात झाला. ट्विट करून त्यांनी ही माहिती दिली.

Supriya Sule
खासदार सुप्रिया सुळे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 10, 2026 at 8:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कारला शनिवारी (9 मे) रात्री पुण्याहून मुंबईकडे जात असताना भरधाव वेगानं आलेल्या एका आलिशान गाडीनं धडक दिली. या किरकोळ अपघातात सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. याबाबतची माहिती स्वतः सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करून दिली आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करून दिली माहिती : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “आज पुणे ते मुंबई प्रवास करत असताना महामार्गावर GJ13CF5257 या वाहनानं बेदरकारपणे गाडी चालवत माझ्या गाडीला बाजूनं धडक दिली. हा अत्यंत वाईट अनुभव होता. सुदैवानं सर्वजण सुरक्षित आहेत.”

त्यांनी पुढे म्हटलं की, “अशा घटना हा गंभीर इशारा असून रस्त्यांवरील अतिवेग आणि निष्काळजीपणामुळे अनेकांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. सर्वांनी सीट बेल्ट लावावा, सतर्क राहावं आणि जबाबदारीनं वाहन चालवावं, जेणेकरून महामार्ग अधिक सुरक्षित होतील.”

Supriya Sule Car Accident
खासदार सुप्रिया सुळे यांचे ट्विट (Supriya Sule Car Accident)

प्रकाराची चौकशी व्हावी : दरम्यान, या अपघाताबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते सुनील माने यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले की, “अजित पवार यांच्यावर झालेल्या कथित घातपातासारखीच घटना खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या बाबतीत घडली असून, गुजरातचा नंबर असलेल्या एका वाहनानं त्यांच्या गाडीला धडक दिली. सुप्रिया सुळे या देशातील महत्त्वाच्या नेत्या आहेत. त्यांच्यासोबत असा प्रकार घडल्यानं संशय निर्माण होतो. राज्य सरकारनं या घटनेची कसून चौकशी करावी.”

सुप्रिया सुळे यांना करावा लागला होता वाहतूक कोंडीचा सामना : दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच (1 मे) मुंबईहून पुण्याकडे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करत असताना सुप्रिया सुळे यांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. त्याच दिवशी ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचं उद्घाटन करण्यात आलं होतं. मात्र उद्घाटनाच्या दिवशीच खंडाळा घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाल्याने प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. या वाहतूक कोंडीत खासदार सुप्रिया सुळे यांची गाडीही अडकली होती. या प्रकारावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

TAGGED:

MUMBAI PUNE EXPRESSWAY
SUPRIYA SULE CAR ACCIDENT
SUPRIYA SULE TWEET ON SUPRIYA SULE
सुप्रिया सुळे अपघात
SUPRIYA SULE CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.