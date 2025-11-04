ETV Bharat / state

सत्ताधाऱ्यांनीच मान्य केलं दुबार मतदान; सुप्रिया सुळे यांचा टोला

सत्ताधाऱ्यांनीच कबूल केलय की राज्यात दुबार मतदान होत आहे. पण निवडणूक आयोग मात्र यावर का काहीही बोलत नाही, असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केलाय.

Supriya Sule
सुप्रिया सुळे (File Photo)
ETV Bharat Marathi Team

November 4, 2025

मुंबई : दुबार मतदान आणि मतदार याद्यांमधील घोळ याबाबत सध्या महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. विरोधी पक्षांकडून रोज मतदार याद्यांमधील घोळ पुराव्यांसह समोर आणले जात असताना, सोमवारी भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी राज्यात दुबार मतदान सुरू असल्याचं पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं. आता यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार पक्ष) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सत्ताधाऱ्यांनीच दुबार मतदान झाल्याचं कबूल केलंय, असा टोला लगावत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलाय. आज मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सदोष मतदार याद्यांच्या मुद्द्यावर आम्ही ‘सत्याचा मोर्चा’ काढला, त्यानंतर काल स्वतः सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केलं की दुबार मतदान सुरू आहे. म्हणजे आम्ही सांगत होतो त्यावर सत्ताधाऱ्यांनीही शिक्का मारलाय, असं सुळे यांनी सांगितलं.


न्याय मागणं हा आमचा मूलभूत अधिकार : "भाजपाचं वागणं अगदी गोंधळलेलं आहे. एकीकडं ते आमच्या मोर्चाला विरोध म्हणून मूक आंदोलन करतायत आणि दुसरीकडं तेच सांगतायत की मतदार याद्या सदोष आहेत. भाजपामध्येच दोन परस्परविरोधी मतप्रवाह आहेत, हे सिद्ध होतंय. मग नेमकं सत्य काय? स्वतःच्याच बोलण्यात विरोधाभास आहे. सुळे यांनी एका सशक्त लोकशाहीमध्ये शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाला भेटण्यात काय अडचण आहे, मग न्याय मागायचा कुणाकडं? न्याय मागणं हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे, आता तोही हिरावून घेणार का हे लोक?" असा थेट सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलाय.



दुबार मतदार हे संविधानच्या विरोधात : सत्ताधारी पक्ष स्वतःच याद्यांमध्ये घोळ असल्याचं मान्य करत असताना, निवडणूक आयोग या संपूर्ण प्रकरणावर शांत का? या गंभीर आरोपांमुळं निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून, आयोगाच्या भूमिकेकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसंच, कोण जिंकेल कोण हरेल यापेक्षा जे काही होईल ते पारदर्शक व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे. दुबार मतदार हे संविधानचं उल्लंघन आहे, असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.


निकाल लागण्यापूर्वी क्लिन चीट देऊ नका : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकणाची सखोल चौकशी करावी आणि मगच क्लीन चीट द्यावी. निकाल लागण्यापूर्वी कृपा करुन कोणालाही क्लिन चीट देऊ नका", अशी विनंती सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. तसंच, रोहित आर्य एन्काऊंटर प्रकरणी माजी मंत्री दीपक केसरकर यांची पारदर्शक चौकशी व्हावी अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केलीय. दरम्यान दुबार मतदानाचा मुद्दा आधी विरोधक मांडत होते, आता सत्ताधाऱ्यांनीच तो मान्य केल्यानं विरोधकांना नवसंजीवनी मिळाल्यासारखं झालंय. पुढे या प्रकरणावर आयोग काय भूमिका घेतंय? हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

