मतदार यादीत घोळ असताना निवडणूक घेण्यात काहीच अर्थ नाही : सुप्रिया सुळेंचा हल्लाबोल
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरुन सरकारवर हल्लाबोल केला. मतदार यादीत घोळ असताना निवडणूक घेण्यात काहीच अर्थ नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
Published : November 5, 2025 at 7:36 PM IST
मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या. त्यानंतर विविध विषयांवर आज शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना सुळे यांनी "राहुल गांधी यांनी दिलेली माहिती डेटा ड्रिव्हन आहे. फाईल एच या फाईलची तथ्यता माध्यमांनी फिल्डवर जाऊन चौकशी करावी," असं आवाहन त्यांनी केलं. मतदार यादीत घोळ असताना निवडणूक घेण्यात काहीच अर्थ नाही, असं त्या म्हणाल्या.
दुबार मतदान रोखणार कसे? : दुबार मतदान रोखणार कसं? हा माझा प्रश्न आहे. ए आयच्या माध्यमातून एवढे ऍप डेव्हलप झाले आहेत की त्या माध्यमातून दुबार मतदान ओळखणं आणि रोखणं भारत सरकारला अशक्य नाहीय. मग भारत सरकार यावर ऍक्शन का घेत नाही, ते मला कळत नाही. देशात सध्या खूप गोष्टी घडत आहेत. अनेक प्रकारे दबाव तंत्र वापरलं जात असण्याची शक्यता आहे. कसलीही चौकशी न करता क्लीन चिट दिली जाते. आम्ही एवढा डेटा दिला तरी निवडणूक आयोग एक शब्द काढत नाही. ना हो म्हणत आहे ना नाही म्हणत आहे. जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीवर गप्प बसतो, याचा अर्थ त्याला आपलं समर्थन असते, असा त्याचा अर्थ होतो. मतदार यादीत घोळ असताना निवडणूक घेण्यात काहीच अर्थ नाही," असं मत सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं.
मतदान प्रक्रियेत इतका घोळ असणं दुर्दैवी : "जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून जगात देशाचा गौरव होतो. त्याच देशाच्या मतदान प्रक्रियेत इतका घोळ असणं दुर्दैवी आहे. सरकारनं प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं महिना दोन महिन्यात सर्व याद्या क्लिअर करून जानेवारीमध्ये निवडणूक घ्यायला हव्या होत्या. सरकारला सात वर्ष घाई नाही झाली, त्या सरकारला 2 महिने थांबता येत नाही, का असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला. आरोपांना जितकी धार वाढत गेली, तितकी सरकारला निवडणूक घेण्याची घाई होत गेली हेच दिसत आहे. जिथं शक्य असेल तिथं माविआ म्हणूनच लढू. काही ठिकाणी स्थानिक परिस्थिती बघून निर्णय घ्यावे लागतात. काही ठिकाणी कोणाला स्वबळावर लढायचं असते. माविआबाबत निर्णय आणि त्याबाबतचे चित्र पुढील आठ ते दहा दिवसात स्पष्ट होईल," असं सुळे यांनी सांगितलं. भाजपा सोडून इतर पक्षांशी स्थानिक परिस्थिती पाहून युती करा, अशा सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्या आहेत. मात्र, राज्याच्या प्रत्येक भागातून वेगवेगळ्या सूचना येत आहेत. नगरपंचायती, नगरपालिका भागातील कार्यकर्ते त्या त्या भागातील परिस्थिती सांगत आहेत.
