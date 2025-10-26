ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्टाला त्यांची आणि संविधानाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सत्याच्या बाजूने निकाल द्यावा लागेल- संजय राऊत

सुनावणीची तारीख जसजशी जवळ येते यांच्या भेटीगाठी वाढतात. मोदी शाहांना भेटतात, रडगाणं गातात, छाती पिटतात आणि परत येतात, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.

Shiv Sena MP Sanjay Raut
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Source- ETV Bharat)
मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि शिवसेना पक्षाचे चिन्ह याबाबत खटल्याची तारीख जवळ आल्याच्या पार्श्वभूमीवर खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत शिंदे शिवसेनेचा समाचार घेतला. प्रादेशिक पक्षांची मुख्य कार्यालयं त्या त्या राज्यात असतात. दिल्लीला नसतात. प्रादेशिक पक्षांचे नेते दिल्लीला जात नाहीत. आता यांचे मालक दिल्लीला असल्यामुळे यांना दिल्लीला जावं लागतं. ते दिल्लीला का जातात? जेव्हा जेव्हा सुप्रीम कोर्टात पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं यावर सुनावणीची तारीख जवळ येते तेव्हा यांचे पाय लटपटतात. ते दिल्लीला जाऊन मोदी किंवा शाह यांची भेट घेतात. मागच्या तारखेला ते अमित शाहांना भेटले होते आणि आता ते मोदींना भेटले. सुनावणीची तारीख जसजशी जवळ येते यांच्या भेटीगाठी वाढतात. मोदी शाहांना भेटतात, रडगाणं गातात, छाती पिटतात आणि परत येतात, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.

तुम्हाला तुमचा पक्ष भाजपामध्ये विलीन करावा लागेल : मोदी आणि शाहांना शिंद्यांची जमिनीवरची ताकत किती आहे ते माहीत आहे. त्यांनी शिंद्यांना महाराष्ट्रविरोधात, शिवसेनेविरोधात वापरून घेतलं. मोदी-शाहांचा शिंदेंना थेट सल्ला आहे की, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक झाल्या की तुम्हाला तुमचा पक्ष भाजपामध्ये विलीन करावा लागेल हे सत्य आणि तथ्य आहे. शिंदे कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही कायद्याच्या आधारे ते आपला बचाव करू शकत नाहीत हे सगळ्यांना माहीत आहे. पण तरीही तसा प्रकार झाला तर फक्त भारतीय जनतेच्याच नव्हे तर जगाचा भारतीय न्यायव्यवस्थेवरून विश्वास उडेल, असा दावा राऊत यांनी केला. भारताची न्यायव्यवस्था, संविधान यावर शिवसेनेच्या चिन्ह आणि पक्षाच्या राजकीय खटल्यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जगाचे आता या खटल्याकडे लक्ष आहे. तुम्ही कशा प्रकारे पक्ष फोडता, तुम्ही कशा प्रकारे मूळ पक्ष इतरांच्या हातात देता, कशा प्रकारे पक्षांतर कायद्याच्या चिंधड्या उडवता आहात हे सर्व जग पाहत आहे. याची नोंद जगाच्या व्यासपीठावर होत असते, यामुळे शिंदे लटपटत्या अवस्थेत दिल्ली भेटीला गेले होते, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला.

तरी बाळासाहेबांचं पुण्य हे दोघे चोरू शकत नाहीत : त्यांनी पक्ष चोरला, माणसं चोरली, अगदी निवडणूक चोरली, असे म्हणत बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना मोदी आणि शाहांनी जबरदस्तीने आणि बेकायदेशीरपणे हिसकावून घेतली आहे, अशी टीका त्यांनी केली. मोदी आणि शाहांच्या सात पिढ्या जरी खाली उतरल्या तरी बाळासाहेबांचं पुण्य हे दोघे चोरू शकत नाहीत. त्यानुसार भगवान के घर देर है मगर अंधेर नही, याचा न्याय होणार आणि सत्याच्या बाजूने निवड लागणार, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, असा विश्वासदेखील राऊत यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे शिंदेंनी कितीही बेडूकउड्या मारल्या तरी आम्हाला खात्री आहे की, सुप्रीम कोर्टाला त्यांची आणि संविधानाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सत्याच्या बाजूने निकाल द्यावा लागेल, असे राऊत म्हणाले. अन्यथा न्यायव्यवस्था आणि संविधानावरून 140 कोटी सामान्य जनतेचा विश्वास उडून जाईल, असे राऊत म्हणाले. शिंद्यांचा पक्ष भाजपाचे अंगवस्त्र आहे, त्यामुळे अंगवस्त्राला जेवढी किंमत दिली जाते तेवढी त्यांना तीच किंमत मिळेल, अशी बोचरी टीकाही यावेळी संजय राऊत यांनी केली. त्याचबरोबर आज मुख्यमंत्र्यांनी फलटण दौऱ्यावेळी महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात ज्यांची नावे आली आहेत त्या राजकीय व्यक्तींना, माजी आमदारांना महत्त्व देऊ नये अन्यथा तो राजकीय निर्लज्जपणा ठरेल, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.

