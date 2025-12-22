ETV Bharat / state

माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी तूर्तास वाचली, सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती!

शासकीय कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी राज्याचे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय.

Manikrao Kokate
माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे (ETV Bharat File Photo)
मुंबई : शासकीय कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी राज्याचे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे यांना सुनावलेली दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्यात आलीय. त्यामुळं याप्रकरणी अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी कायम राहणार आहे. दरम्यान, याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं आधीच अटकेपासून दिलासा देत त्यांना 1 लाखांचा जामीन मंजूर केलाय.


सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं? : माणिकराव कोकाटे यांच्या वतीनं वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. नाशिक सत्र न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवल्यानंतर दोन वर्षांचा तुरुंगवास व आर्थिक दंड ठोठावला होता. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, शिक्षेवर स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिल्यानं माणिकराव कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माणिकराव कोकोटे यांच्यावतीनं सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू झाली. प्राथमिक युक्तिवादनंतर माणिकराव कोकाटे यांची स्थगितीची मागणी न्यायालयानं मान्य करत, यावर राज्य सरकारला उत्तर देण्याकरिता नोटीस जारी केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी अबाधित राहील. मात्र, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत माणिकराव कोकाटे यांना कोणतंही मंत्रिपद, महामंडळाचं प्रमुखपद किंवा इतर कोणतंही अधिकारपद भूषवता येणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.


मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : माणिकराव कोकाटे यांना अंशत: दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना गेल्या शुक्रवारी 1 लाखांचा जामीन मंजूर केलाय. याप्रकरणी ते आधीच गेली अनेक वर्ष जामीनावर आहेत. ते सिन्नरमधून गेली 5 टर्म आमदार आहेत. तसंच त्यांना दिलेली शिक्षा ही केवळ दोन वर्षांची आहे. त्यामुळं त्यांच्या याचिकेवर अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या अटकेची गरज नाही, असं न्यायमर्ती आर.एन. लढ्ढा यांनी आपल्या निकालात म्हटलं. तसंच, नाशिक सत्र न्यायलयानं माणिकराव कोकाटे हे याप्रकरणी दोषी असल्याचा दिलेला मुख्य निकाल मात्र उच्च न्यायालयानं कायम ठेवला. न्याय हा सर्वांना समान असतो, लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहणं गरजेच आहे. त्यामुळं माणिकराव कोकाटे हे दोषी असल्याचा नाशिक सत्र न्यायालयाचा निकाल उच्च न्यायालयानं कायम ठेवत, त्यात त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय.


काय आहे प्रकरण? : नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर सारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक करून माणिकराव कोकाटे व त्यांचा भाऊ विजय कोकाटे यांनी दोन सदनिका लाटल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या दहा टक्के राखीव कोट्यातून या सदनिका हडपल्या असून माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याप्रकरणी माणिकराव कोकटे यांच्याविरोधात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी नाशिक दंडाधिकारी न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षे तुरुंगवास व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. नुकतीच नाशिक सत्र न्यायालयानं दंडाधिकाऱ्यांनी ठोठावलेली ही शिक्षा कायम ठेवत माणिकराव कोकाटे यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय. इतकंच नव्हे तर याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी करण्यात आलं होतं.

संपादकांची शिफारस

