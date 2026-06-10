अमरावतीच्या निवडणुकीतून विप्लव बाजोरिया आऊट; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
विप्लव बाजोरिया यांच्या उमेदवारी अर्जावर महायुतीचे उमेदवार प्रवीण पोटे, वंचित बहुजन आघाडीचे निलेश विश्वकर्मा, महाविकास आघाडीचे हर्षित देशमुख आणि प्रशांत महाले यांनी आक्षेप घेतले होते.
Published : June 10, 2026 at 7:21 AM IST
अमरावती : अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील महायुतीचे बंडखोर उमेदवार विप्लव बाजोरिया यांना मंगळवारी (9 जून) सर्वोच्च न्यायालयातूनही दिलासा मिळाला नाही. त्यांच्या उमेदवारीसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचा त्यांचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे.
आक्षेप कोणी घेतला? : बाजोरिया यांच्या उमेदवारी अर्जावर महायुतीचे उमेदवार प्रवीण पोटे, वंचित बहुजन आघाडीचे निलेश विश्वकर्मा, महाविकास आघाडीचे हर्षित देशमुख आणि प्रशांत महाले यांनी आक्षेप घेतले होते. प्रतिज्ञापत्र विहित नमुन्यात न भरल्याचा तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता, दायित्वे आणि वैयक्तिक माहिती मुख्य अर्जात नमूद न केल्याचा मुद्दा आक्षेपकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अर्ज ठरविला अवैध : बाजोरिया यांच्या उमेदवारी अर्जावर महायुतीचे उमेदवार प्रवीण पोटे, वंचित बहुजन आघाडीचे निलेश विश्वकर्मा, महाविकास आघाडीचे हर्षित देशमुख आणि प्रशांत महाले यांनी आक्षेप घेतले होते. प्रतिज्ञापत्र विहित नमुन्यात भरले नसल्याचा तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता, दायित्वे आणि वैयक्तिक माहिती मुख्य अर्जात नमूद न केल्याचा मुद्दा आक्षेपकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.
या आक्षेपांवर 2 जून रोजी सुनावणी झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला. विहित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं नसल्याचं कारण देत हा निर्णय घेण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयात याचिका : निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात विप्लव बाजोरिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून उमेदवारी अर्ज स्वीकारावा आणि निवडणूक लढविण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत बाजोरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठानंही त्यांची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात बाजोरिया यांच्यातर्फे अॅड. अमरजीत सिंग सरकार व अॅड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी, तर प्रवीण पोटे यांच्यातर्फे अॅड. श्रेयस ललित यांनी बाजू मांडली.
आता पुढे काय? : सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्यानं बाजोरिया यांच्यासमोर आता निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करून निवडणुकीच्या वैधतेला आव्हान देऊ शकतात, अशी माहिती अॅड. चंद्रकांत डोरले यांनी दिली.
दरम्यान, अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी 18 जून रोजी मतदान होणार असून 22 जून रोजी मतमोजणी आणि निकाल जाहीर केला जाणार आहे.