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अबू सालेमला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयानंही फेटाळली याचिका, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमलनं सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा दिला नाही. वाचा, सविस्तर बातमी

Supreme court on Abu Salem
संग्रहित-अबु सालेम (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 11:45 AM IST

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मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमच्या मुदतपूर्व सुटकेची मागणी फेटाळत त्याला कोणताही दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानंही नकार दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं एप्रिल 2026 मध्ये सालेमची यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली होती. या निकालाला सालेमनं सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हानंही अखेर फेटाळण्यात आलंय. जुलै 2025 मध्ये ही याचिका जेव्हा पहिल्यांदा सुनावणीसाठी आली होती तेव्हाच ही याचिका योग्य वाटत नसली तरी ही याचिका आम्ही सुनावणीकरता दाखल करून घेत आहोत, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं होतं.

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SUPREME COURT
अबू सालेम सर्वोच्च न्यायालय
ABU SALEM PLEA IN SC
मुंबई उच्च न्यायालय
ABU SALEM

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