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शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणी : ' ...तर एकनाथ शिंदे यांना भाजपामध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन दिवस झाली. यात शिवसेना उबाठाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.

Supreme Court hearing on ShivSena party name symbol row
ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्याबरोबर साधलेला संवाद (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 8:17 PM IST

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पुणे - शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन दिवस झाली. या प्रकरणातील सुनावणी ही पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा गुरुवारी होण्याची शक्यता आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत त्यांनी सुनावणीदरम्यान अनेक मुद्दे उपस्थित केले. तसंच अनेक उदाहरणं देत प्रश्न उपस्थित केले.

कपिल सिब्बल यांनी जवळपास दोन तासांपेक्षा अधिक काळ युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी पक्षाच्या घटनेचा दाखला देत जोरदार युक्तिवाद केला. एकूणच दोन दिवस चाललेल्या सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे, तसेच पुढील सुनावणीत कोणकोणते मुद्दे प्रामुख्यानं मांडले जातील, एकूण या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीबाबत काय निकाल लागू शकतो? साधारणतः कधी निकाल लागू शकतो? याबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं कायदेशीर लढा देणारे ॲड असीम सरोदे यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी खास बातचीत केलीय.

ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्याबरोबर साधलेला संवाद (ETV Bharat Reporter)

पक्ष चोरल्याचा दावा - "बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडं पक्षाची धुरा आली. ते पक्षप्रमुख झाल्यानंतर 2014, 2019 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका त्यांनी मोठ्या फरकानं जिंकल्या. त्यात जे आमदार, खासदार निवडून आले ते सर्व उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या एबी फॉर्मवर आले. त्या फॉर्मवर उद्धव ठाकरे यांची सही होती, म्हणजे तो पक्ष उद्धव ठाकरे यांचा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी काही पत्रांमध्ये मान्य केलं की, उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत. पण, मी आता मुख्य पक्षनेता आहे, असा ठराव त्यांनी मांडत तो मान्य केला. हा ठराव सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला. यावरुन हे दिसतंय की, हा पक्ष चोरण्यात आला," अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली.

राज्यपालांनी चुकीचं आणि बेकायदेशीर काम केलं - "19 लाख प्रतिज्ञापत्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सादर करण्यात आली. केवळ चार लाख प्रतिज्ञापत्र एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सादर करण्यात आली. तरीही याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यामुळं निवडणूक आयोगानं मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा मुद्दा आम्ही न्यायालयात मांडला. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य करत सांगितलं की, राज्यपालांनी चुकीचं आणि बेकायदेशीर काम केलं आहे. असे अनेक मुद्दे पुराव्यांसह मांडण्यात आले आहेत. सर्व युक्तिवादानंतर जो काही निर्णय लागेल तो उद्धव ठाकरे यांच्या बाजून लागेल," असा विश्वास असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला.

महिनाभरात याचा निकाल लागेल - "पुढील सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांचे वकील बाजू मांडतील. त्यानंतर निवडणूक आयोग त्यांची माजू मांडेल व त्यानंतर पुन्हा एकदा कपिल सिब्बल यांना युक्तिवादासाठी वेळ मिळेल. या सर्व युक्तिवादानंतर हे प्रकरण निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात येईल. महिनाभरात याचा निकाल लागेल," अशी शक्यता असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे.

मोठ्या राजकीय उलथापालथीचं चित्र - "उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं निकाल लागला तर एकनाथ शिंदे यांना एखादा दुसरा पक्ष स्थापन करावा लागेल. तसंच भाजपामध्ये जाण्याचा मार्गही त्यांच्यासाठी मोकळा होईल. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं निकाल लागला तर आमदार, खासदार पुन्हा परतीच्या मार्गावर असतील. येत्या काही काळात खूप मोठ्या राजकीय उलथापालथीचं चित्र राज्यात दिसेल," असं भाकीत असीम सरोदे यांनी बोलून दाखवलं.

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  2. शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरण : कपिल सिब्बल यांचा आजही जोरदार युक्तिवाद, आता पुढील आठवड्यात सुनावणी

TAGGED:

SUPREME COURT HEARING ON SHIVSENA
ADVOCATE ASIM SARODE
शिवसेना नाव चिन्ह सुनावणी
असीम सरोदे
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