सर्वोच्च न्यायालयाचा कोल्हापूर खंडपीठाला हिरवा कंदील; सर्किट बेंच विरोधातील याचिका फेटाळली

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या द्वैपीठासमोर या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली. ॲड. रणजीत निंबाळकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.

The Supreme Court gives the green light to the Kolhapur bench
सर्वोच्च न्यायालयाचा कोल्हापूर खंडपीठाला हिरवा कंदील (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read
कोल्हापूर- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेला दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावले आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचचे कायमस्वरूपी खंडपीठात रूपांतर होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्किट बेंचची स्थापना ही जनतेला न्याय मिळवून देण्याच्या घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत आहे आणि राज्य पुनर्रचना कायद्याच्या कलम 51(3) अंतर्गत सरन्यायाधीशांना मिळालेल्या अधिकारानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जनतेच्या हिताचा निर्णय : न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या द्वैपीठासमोर या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली. ॲड. रणजीत निंबाळकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचची स्थापना कोणाच्याही अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नसून, न्यायप्रवेश सुलभ करणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ॲड. संदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादाला मान्यता देत सर्किट बेंचचा निर्णय वैध ठरवला.

खंडपीठासाठी दीर्घ संघर्षाला यश : कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मिळावे, या मागणीसाठी मागील चार दशकांपासून सातत्याने आंदोलन सुरू होते. या लढ्याला गतवर्षी निर्णायक वळण मिळाले, जेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांनी कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्याच हस्ते 18 ऑगस्ट रोजी या बेंचचे उद्घाटन झाले आणि तत्काळ कामकाज सुरू करण्यात आले.

कायदेविषयक पायाभूत व्यवस्था सशक्त होणार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील सहा जिल्ह्यांना न्याय मिळवण्यासाठी मुंबईपर्यंत प्रवास करण्याची गरज कमी होणार आहे. कोल्हापूर खंडपीठामुळे स्थानिक स्तरावर न्यायालयीन प्रकरणांची सुनावणी होऊन वेळ, पैसा आणि ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात बचत होईल, अशी वकिलांकडून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

न्यायसुविधा विकेंद्रित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा : "कोल्हापूर आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांना, पक्षकारांना सुरू झालेल्या सर्किट बेंचचा खूप फायदा होत आहे. कामांचं प्रमाण आणि कोर्टात दाखल असलेल्या प्रकरणांचे निकाली निघण्याचे प्रमाण देखील वाढलं आहे. परंतु ॲड. रणजीत बाबुराव निंबाळकर यांनी सर्किट बेंचच्या प्रक्रियेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र जनतेचा विचार करून ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे कोल्हापुरात खंडपीठ होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे", असे मत बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही. आर. पाटील यांनी व्यक्त केलंय. दरम्यान, अनेक वकील आणि स्थानिक न्यायप्रेमी जनतेनेही या निर्णयाचे स्वागत करत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. हा निर्णय न्यायसुविधा विकेंद्रित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा म्हणून नोंदवला जाईल, असा विश्वास न्याय क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.

संपादकांची शिफारस

