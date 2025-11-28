मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 'सर्वोच्च दिलासा'; निवडणूक रद्द करण्याची याचिका फेटाळली
Published : November 28, 2025 at 4:22 PM IST
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणुकीस आव्हान देणार्या काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांना 'सर्वोच्च' झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीला आव्हान देणारी प्रफुल्ल गुडधे यांची याचिका न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. विजय बिष्णोई यांच्या खंडपीठानं आज फेटाळली. यापूर्वी प्रफुल्ल गुडधे यांनी उच्च न्यायालयात सुद्धा याचिका केली होती, ती उच्च न्यायालयानं सुद्धा फेटाळली होती.
प्रफुल्ल गुडधे यांना सर्वोच्च झटका : विधानसभा निवडणुका ईव्हीएमवर घेतल्यानं देवेंद्र फडणवीस यांची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी गुडधे यांनी या याचिकेतून केली होती. यापूर्वी सुद्धा प्रफुल्ल गुडधे यांनी अनेकदा देवेंद्र फडणवीसांच्या निवडणुकीला आव्हान दिले. पण, प्रत्येकवेळी त्यांना तिथंही पराभवच स्वीकारावा लागला आहे. आज पुन्हा त्यांना सर्वोच्च झटका बसला आहे.
निवडणूक प्रक्रिया योग्यप्रकारे राबवली नसल्याचा आरोप : या वर्षाच्या सुरुवातीला काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयास आवाहन देणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. निवडणुकीत प्रक्रियात्मक त्रुटी व भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा निवडणूक याचिकेत दावा केला होता. ही याचिका फेटाळल्याने प्रफुल्ल गुडधे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं देखील याचिका फेटाळल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलासा मिळाला आहे.
कोण आहेत प्रफुल्ल गुडधे : देवेंद्र फडणवीस आणि प्रफुल्ल गुडधे यांनी यापूर्वी दोनवेळा विधानसभेची निवडणूक एकमेकांच्या विरोधात लढवली आहे. विधानसभेत गुडधे यांना दक्षिण-पश्चिम नागपूर कधीच विजय मिळवता आला नाही. तर त्याचप्रमाणं भाजपाला महापालिकेच्या निवडणुकीत गुडधे यांना पराभूत करता आलं नाही. गुडधे नागपूर महापालिकेत काँग्रेसचे गटनेते होते. अभ्यासू नगरसेवक आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे कट्टर विरोधक अशी त्यांची ओळख आहे.
