ETV Bharat / state

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जंतरमंतर आंदोलनाला पाठिंबा : विचारवंतांचा सत्याग्रह

चित्रपटात दाखवतात त्याप्रमाणे सोनम वांगचुक यांचं अपहरण करण्यात आल्यानं सर्वसामान्यांच्या आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचा आरोप आंदोलनकांनी केला.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जंतरमंतर आंदोलनाला पाठिंबा
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जंतरमंतर आंदोलनाला पाठिंबा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 6:32 PM IST

|

Updated : July 20, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर - दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शहरात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली. शहागंज येथील आंदोलनात विचारवंतानी एकत्र येऊन सत्याग्रह आंदोलन केलं. त्यात शहरातील समाजसेवक, साहित्यिक, वकील यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर असताना सरकार त्याकडे लक्ष देत नसल्यानं आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचा आरोप करत चित्रपटात दाखवतात त्याप्रमाणे सोनम वांगचुक यांचं अपहरण करण्यात आल्यानं सर्वसामान्यांच्या आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचा आरोप आंदोलनकांनी केला. तर क्रांतीचौक भागात विविध विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येऊन सरकार विरोधी घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवत आपला रोष व्यक्त केला.


शहागंज येथे ज्येष्ठ विचारवंतांचे आंदोलन - शहरातील शहागंज येथील गांधी पुतळ्यासमोर शहरातील ज्येष्ठ विचारवंत, साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह आंदोलन पुकारलं. दिल्ली येथील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जातोय. युवक हा देशाचा कणा आहे आणि तोच मोडण्याचं काम केलं जात असल्याची टीका या आंदोलनात विचारवंतानी केली. आज या विद्यार्थ्यांना जर अडचणी आहेत तर त्यांनी कोणाला सांगायच्या हा प्रश्न आहे. कारण त्याचं कोणीच ऐकून घेत नाही, ही शोकांतिका झाली आहे. बरेच दिवसांचा उद्रेक असा बाहेर पडायला सुरुवात झालीय, हळूहळू आंदोलन ठिकाणी गर्दी वाढत आहे, असं साहित्यिक अमर हबीब म्हणाले. तर विश्वगुरू पद विद्यार्थ्यांशिवाय कसं मिळू शकतं अशी टीका अभ्यासक तथा ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांनी केली.

बरेच दिवसांचा उद्रेक असा बाहेर पडायला सुरुवात झालीय (ETV Bharat)

जनरल डायर पाठवला - विरोधकांनी संसदेत हा विषय मांडला पाहिजे, सत्तेतील बेजबाबदारपणा निघाला पाहिजे, लोकांनी देखील आवाज उठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात जे आंदोलन आणीबाणीच्या आधी करण्यात आलं. तेव्हा लाखो लोक सहभागी झाले होते, इंडिया गेट जवळ मोठ्या संख्येनं गर्दी झाली होती. मात्र त्यावेळी इतक्या मोठ्या सुरक्षा यंत्रणा लावण्यात आल्या नव्हत्या. त्यापेक्षाही मोठ्या संख्येनं आज यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली. रस्त्यारस्त्यावर लोकांना अडवण्यासाठी अडथळे लावण्यात आले, आंदोलनाच्या ठिकाणी जाणाऱ्या लोकांना तिकडे जाऊ नका माघारी फिरा अशा सूचना दिल्या जात आहेत. जसा जनरल डायर होता, त्याप्रमाणे एक नवीन पोलीस अधिकारी पाठवण्यात आल्याची टीका साहित्यिक अमर हबीब यांनी केली.


विद्यार्थी शिवाय विश्वगुरू कसे - जे पंतप्रधान स्वतःला विश्वगुरू म्हणतात ते विद्यार्थ्यांशिवाय विश्वगुरू कसे होऊ शकतात अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार तसंच अभ्यासक जयदेव डोळे यांनी केली. विद्यार्थ्यांना प्रश्न अनेक आहेत. त्यामध्ये बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक समस्या त्यांना आहेत, त्यात पालकांच्या समस्या अजून वेगळ्या आहेत. पेपरफुटी होते, निकाल चुकीचे लागत आहेत अशात दाद कोणाकडे मागायची, जाब कोणाला विचारायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातून दबलेला आवाज बाहेर येण्यास गल्ली ते दिल्ली सुरुवात झाली आहे. सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाई म्हणजे जबाबदारी झटकण्याचं काम सरकार करत आल्याचा आरोप देखील जयदेव डोळे यांनी केला.

विचारवंतांचे सत्याग्रह आंदोलन
विचारवंतांचे सत्याग्रह आंदोलन (ETV Bharat)


क्रांती चौक येथे विद्यार्थी आक्रमक - शहराच्या मध्यभागी असलेल्या क्रांती चौक भागात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली सकाळी 11 वाजेपासून सरकारविरोधी घोषणाबाजी सुरुवात करण्यात आली. जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलन केलं जात आहे, शांतपणाने सुरू असलेलं आंदोलन सरकार चिरडू पाहत आहे. त्यामुळे सरकारला विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकायचा आहे का नाही, असा संतप्त प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा...

  1. दिल्लीतील जंतरमंतर विद्यार्थी आंदोलनाला कोल्हापुरातून पाठिंबा, शिवाजी विद्यापीठात मूक मोर्चा
  2. एफटीआयआय विद्यार्थ्यांचा सीजेपीच्या आंदोलनाला पाठींबा, पुण्यात शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी
  3. लाइव्ह CJP Parliament March Live : मध्य दिल्लीत पोलिसांसह निमलष्करी दलाच्या जवानांचा मोठा फौजफाटा तैनात
Last Updated : July 20, 2026 at 6:59 PM IST

TAGGED:

जंतरमंतर आंदोलनाला पाठिंबा
SATYAGRAHA
सोनम वांगचुक
जयदेव डोळे
SUPPORT JANTAR MANTAR PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.