दिल्लीतील जंतरमंतर विद्यार्थी आंदोलनाला कोल्हापुरातून पाठिंबा, शिवाजी विद्यापीठात मूक मोर्चा
शिवाजी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्याजवळ एकत्र जमत हातात भारतीय राज्यघटनेची प्रत आणि सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा दर्शवणारे फलक घेऊन मूक मोर्चा काढला.
Published : July 20, 2026 at 3:47 PM IST
कोल्हापूर - नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यासह कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरू केलं आहे. याच्या समर्थनार्थ देशभरातील विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आहेत. कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ परिसरातील कर्मवीर भाऊराव पाटील पुतळ्यापासून ते शिवाजी विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीपर्यंत मूक मोर्चा काढत या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. या आंदोलनाला कोल्हापुरातील विविध संघटना आणि पक्षांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करून पाठिंबा दिला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यासह कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला देश आणि राज्यातून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. आज कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्याजवळ एकत्र जमत हातात भारतीय राज्यघटनेची प्रत आणि सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा दर्शवणारे फलक घेऊन मूक मोर्चा काढला. शिवाजी विद्यापीठाच्या मुख्य इमारती समोरील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा याबाबतचं निवेदन विद्यापीठ प्रशासनाला देण्यात आलं. राजधानी दिल्लीत संसदेचं अधिवेशन आजपासून सुरू झालं आहे. आज संसदेवर पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वात मोर्चा निघणार होता. मात्र दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ज्या पद्धतीने हुकूमशाही करून हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं हा प्रकार म्हणजे विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याची कृती असल्याचं सांगत शिवाजी विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थ्यांनी जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा येत नाही तोपर्यंत आम्ही यावर आवाज उठवत राहू असा निर्धार केला आहे.
इंडिया आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांचा रोष - सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणि केंद्र सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात आज कोल्हापुरात इंडिया आघाडी आक्रमक झालीय. कोल्हापुरातील मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात मोर्चा काढून रास्तारोको आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. शिवाय सोनम वांगचुक यांना तब्येतीच्या कारणास्तव दिल्ली पोलिसांनी जबरदस्तीने आंदोलन स्थळावरुन हटवलं, तसंच आज कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली संसदेवर काढण्यात येत असलेला मोर्चा देखील रोखण्यात आला. त्यामुळे इंडिया आघाडीनं संताप व्यक्त करत रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतलं यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या आंदोलनात इंडिया आघाडीच्या वतीनं विजय देवणे अभिषेक मिठारी भरत रसाळे यांच्यासह इंडिया आघाडीचे कार्यकर्ते सहभागी झाले.
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