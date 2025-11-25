'मृत्यूच्या सावलीतला जन्म' : 26/11 वेळी कसाबच्या गोळ्यांपासून 20 गर्भवतींचा जीव वाचवणारी 'सुपरनर्स' अंजली कुलथे!
26/11 ला मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्याला 17 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याची धग अद्यापही कायम आहे.
Published : November 25, 2025 at 1:50 PM IST
मुंबई : '26/11/2008' ही तारीख कोणीही विसरू शकणार नाही. 26/11 ला देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्याला 17 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याची धग अद्यापही कायम आहे. 26/11 च्या काळ रात्री दहशतवादी अजमल कसाब आणि त्याचा साथीदार अबू इस्माईल अंदाधुंद गोळीबार करत 'कामा हॉस्पिटल'च्या आवारात शिरले. तिथं नाईट शिफ्टला प्रसूती कक्षाच्या 'इन-चार्ज' असलेल्या नर्स अंजली कुलथे यांनी पहिल्या मजल्यावरून हे पाहिलं. त्यांच्या वॉर्डमध्ये 20 गर्भवती महिला होत्या. प्रसंगावधान राखत वॉर्डाचे दोन जाडजूड दरवाजे त्यांनी बंद केले आणि त्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत सर्व 20 महिलांसह त्यांच्या काही नातेवाईकांना त्यांनी एका टोकाला असलेल्या छोट्या 'पॅन्ट्री'त हलवलं.
कसाब आणि त्याचा साथीदार हॉस्पिटलच्या टेरेसवर जाऊन खाली पोलिसांवर गोळ्या झाडत होते, ग्रेनेड टाकत होते. त्यादरम्यान अंजली यांनी एका जखमी नर्सला कॅज्युअल्टी विभागात नेऊन तिच्यावर उपचार सुरू करून दिले. अशातच पॅन्ट्रीतल्या एका महिलेला प्रसववेदना सुरु झाल्या, तेव्हा तिला हाताला धरून, भिंतीला चिकटून चालत चालत डिलिव्हरी रूममध्ये नेलं आणि डॉक्टरच्या साहाय्यानं प्रसूती सुखरूप पार पाडली. या घटनेनंतरचे कितीतरी दिवस अंजली घाबरून झोपेतून जाग्या होत असत. महिनाभराने पोलिसांनी त्यांना कसाबची ओळख पटवण्यासाठी बोलावलं. नंतर खटल्यातही त्यांना साक्ष देण्यासाठी बोलावलं गेलं. साक्ष देताना 'युनिफॉर्म'मध्ये उपस्थित राहू द्यावं, अशी विनंती त्यांनी कोर्टाला केली. कारण, "त्या भीषण रात्री या युनिफॉर्मवर असलेल्या जबाबदारीची मला जाणीव झाली आणि त्यामुळंच मी हे धाडस करू शकले...," असं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना अंजली यांनी अभिमानानं सांगितलं.
'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं? : "रात्री साधारणतः 10.30 ची वेळ, कामा हॉस्पिटलच्या मागच्या बाजूला गोळीबाराचा आवाज कानी पडताच मी आणि माझ्या सहकारी आयाबाई जाधव खिडकीच्या दिशेनं धावलो. दोघं बंदुकधारी भिंतीवरून उड्या मारून आत शिरले. त्यातल्या एकानं आम्हाला पाहताच गोळी झाडली... खिडकीतून डोकावणाऱ्या आयाबाई यांची साडी रक्तानं लाल झाली, तेव्हा तिला गोळी लागल्याचं समजलं. लागोलाग आम्ही तिला उपचाराकरिता घेऊन गेलो. तोवर गेटबाहेर दहशतवाद्यांनी प्रचंड गोळीबार सुरू केला होता. दोन्ही सुरक्षा रक्षकांवर गोळ्या झाडून ते वरच्या मजल्याच्या दिशेने सरकताना मी पाहिले आणि तातडीनं गर्भवती महिलांच्या वॉर्डकडे धाव घेतली. देशाचे भविष्य जन्माला घालणाऱ्या एकाही मातेला दहशतवाद्यांच्या हवाली करणं, मला मान्य नव्हतं. त्यामुळं आधी मुख्य लोखंडी दरवाजाला आतून कुलूप लावलं. सर्व 20 मातांना वॉर्डच्या पॅन्ट्रीमध्ये लपवलं आणि मानसिक धीर देण्यास सुरुवात केली. इमारत हादरवून टाकणाऱ्या हॅण्डग्रेनेडच्या माऱ्यामुळं त्या खचून जात होत्या. इतक्या वर्षांच्या अनुभवावरून मला माहीत होतं की, अशा परिस्थितीत घाबरल्यामुळं म्हणा किंवा रक्तदाब वाढल्यामुळं, त्यांना प्रसूती वेदना होवू लागतात. अशावेळी त्यांची प्रसूती घडवून आणणं दोन्ही जीवासांठी धोक्याचे असते," असं अंजली यांनी सांगितलं.
... अन् सुटकेचा निश्वास सोडला : पुढं त्या म्हणाल्या की, "अशातच एका तीव्र रक्तदाबाच्या गर्भवतीला प्रसुती वेदना सुरू झाल्या. तेव्हा दुसऱ्या मजल्यावरील प्रसुती वॉर्डमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मी खाली येण्यास सांगितलं. परंतु, गोळीबार इतका प्रचंड प्रमाणात सुरू होता, की त्यांनी खाली येणं शक्य नसल्याचा निरोप पाठवला. काय करावं हे मला कळेना. मग धीर करून मीच तिला प्रसूती वॉर्डमध्ये घेवून जाण्याचं ठरवलं. परंतु ती घाबरलेली असल्यामुळं वर येण्यास तयार होईना. तिला आधी धीर दिला आणि भिंतीला खेटून जिन्यानं वर घेऊन गेली. अंदाधुंद गोळीबार सुरू होता. पण, देवाचा धावा करीत आम्ही वॉर्डपर्यंत पोहोचलो. या गर्भवतीला तिथल्या कर्मचाऱ्यांच्या हवाली करून मी पुन्हा माझ्या वॉर्डमध्ये आले. रात्रभर मी गर्भवती मातांना धीर देत त्यांच्यासोबत बसून होते. सकाळी पोलीस आले आणि त्यांनी दरवाजा ठोठावला, तेव्हा आम्ही सुटकेचा निश्वास सोडला", असंही अंजली यांनी सांगितलं.
कित्येक दिवस झोप नाही : "त्या रात्री मी जे मृत्यूचे थैमान पाहिलं, त्यामुळं कित्येक दिवस मला झोप लागली नाही. मी झोपेतून दचकून उठायचे. अजूनही कधी तो प्रसंग आठवला तरी अंगावर शहारे येतात. अलिकडेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत मला भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. माझ्या कार्याचा गौरव जागतिक पातळीवर झाला. पण, हे धाडस मी केवळ अंगावर असलेल्या वर्दीमुळं करू शकले. माझा परिचारिका धर्म मी निभावला," असं अंजली यांनी सांगितलं.
कसाबसमोर आला, तेव्हा... : "हल्ल्याच्या महिनाभरानंतर एकमेव जिवंत दहशतवादी अजमल कसाबची ओळख पटवण्यासाठी मला बोलावण्यात आले. न्यायालयात साक्ष देण्याविषयी माझ्या कुटुंबीयांना भीती वाटत होती. पण मी साक्षीदार होण्याचा निर्णय घेतला. तुरुंगात मी कसाबला ओळखलं. तो माझ्याकडे पाहून हसत हसत म्हणाला, मॅडम तुम्ही माझी खरी ओळख पटवली आहे. मी अजमल कसाबच आहे. कसाबला कोणताही पश्चाताप नव्हता. केलेल्या कृत्याबद्दल त्याच्या मनात जराही अपराधीपणाची भावना नव्हती. त्याच्या चेहऱ्यावर विजयी झाल्याचा भाव होता. तो चेहरा आणि त्याच्यावरचे विजयी भाव मला आजही क्लेश देतात," असंही अंजली म्हणाल्या.
