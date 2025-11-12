उष्ण प्रदेशात केशर शेतीचा सुपरहिट फॉर्म्युला; प्रिया अग्रवाल यांनी घरीच केला यशस्वी प्रयोग!
जवळपास एक वर्ष अभ्यास करून घरातच छोट्याशा खोलीत प्रिया अग्रवाल यांनी केशरची लागवड केली आहे.
Published : November 12, 2025 at 8:52 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : दुष्काळी भाग समजल्या जाणाऱ्या मराठवाड्यात केशरची लागवड, असा विचार जरी आला तर ते शक्य नाही, असंच वाटेल. मात्र, शहरातील सीए असलेल्या प्रिया अग्रवाल यांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. जवळपास एक वर्ष अभ्यास करून घरातच छोट्याशा खोलीत त्यांनी केशरची लागवड केली आहे. जवळपास 35 ग्रॅम इतकं केशर घेण्यात यश मिळालं असून, पुढील काही दिवसात वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाचण्या करून मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय सुरू करण्याचा मानस असल्याची माहिती प्रिया अग्रवाल यांनी "ईटीव्ही भारत"ला दिली.
केशर शेतीबाबत अभ्यास : कुठलंही काम करताना त्याबाबत अभ्यास करायला पाहिजे असं म्हणतात. त्याच अनुषंगानं शहरातील सीए असलेल्या प्रिया अग्रवाल यांनी केशर शेतीबाबत इंटरनेटच्या माध्यमातून माहिती घेतली होती. काही ठिकाणच्या वेगवगेळ्या यशस्वी प्रयोगांची माहिती मिळाली, त्यानुसार संबंधित लोकांना, अभ्यासकांना संपर्क साधून अधिकची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. पुणे इथं जाऊन केशर शेतीबाबत अभ्यास केला. तर काश्मीरमध्ये जाऊन प्रत्यक्षात केशर शेतीबाबत माहिती संकलन आणि अभ्यास केला. थंड वातावरणात येणारे केशर उष्णभागात घेता येऊ शकते, अशी खात्री पटल्यावर कुटुंबीयांसोबत चर्चा करून अखेर आपल्या घरातच केसर निर्मिती करण्याचा निर्णय प्रिया अग्रवाल यांनी घेतला.
शंभर स्क्वेअर फुटाच्या खोलीत यंत्रणा : केशर काश्मीर सारख्या थंड परिसरात तयार होते, तिथून त्यांची आयात सर्वत्र केली जाते. एकूण मागणीच्या मानानं पुरवठा कमी प्रमाणात होतो. याशिवाय बाजारात अनेक ठिकाणी बनावट केशर सर्रास विक्री केलं जातं. याच बाबतीत माहिती जाणून घेताना प्रिया अग्रवाल यांनी सविस्तर अभ्यास करून घरातच केशर शेती सुरू करण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी घरच्या मागील बाजूस साधारणतः शंभर स्क्वेअर फुटाच्या खोलीत त्यांनी यंत्रणा उभी केली. विशेष असे शीट वापरून खोलीतील तापमान नियंत्रित राहील, अशी व्यवस्था केली. त्याचबरोबर कोल्ड मशीन लाऊन तापमान थंड ठेवण्याची यंत्रणा लावली, तर आद्रता योग्य असावी, यासाठी वेगवेगळी यंत्रं लावली. तसंच लावलेल्या बियाणांना जिवंतपणा देण्यासाठी सूर्यप्रकाशात असणारे तत्व देणाऱ्या ट्यूब लाईट आणि पक्षांचा आवाज देणाऱ्यासाठी स्पीकर लावण्यात आली. अशा प्रकारे वातावरण निर्मिती करून काही महिन्यांपूर्वी प्रयोगाला सुरुवात केली, त्याला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाल्याची माहिती प्रिया अग्रवाल यांनी दिली.
पहिल्याच वर्षी जवळपास 35 ग्रॅम फुलं : काश्मीर येथील थंड वातावरण मराठवाड्यासारख्या उष्ण परिसरात निर्माण करणं आव्हानात्मक आहे. केशर येण्याचा चार महिन्यांचा कालावधी असतो. जुलै ते नोव्हेंबर या काळात त्याच्या बियांना केसरची फुलं येतात. पुढील चार महिने हे बियाणं जमिनीमध्ये दाबून ठेवावी लागतात, मातीमध्ये या बियांच्या माध्यमातून आणखी बियाणं तयार होतात. त्याचं प्रमाण जवळपास चारपट मानलं जातं. एकदा बियाणं आणल्यावर दरवर्षी त्या चार पटीनं वाढत असल्यामुळं पुन्हा नव्यानं बियाणं आणण्याची गरज भासत नाही. तर पुढील चार महिने त्या नियमांमध्ये केशर फुलं निर्माण करण्याची क्षमता तयार होते आणि योग्य वातावरण मिळाल्यावर केशर फुलं यायला सुरुवात होते. पहिल्याच वर्षी जवळपास 35 ग्रॅम फुलं मिळाली असून पुढील वर्षी आणखी प्रयोग करून उत्पादन घेऊन व्यवसाय करण्याचा निर्धार असल्याचं प्रिया अग्रवाल यांनी सांगितलं.
काश्मीरमधील मातीचा अभ्यास : नोहेंबर महिन्यापर्यंत केशर फुलं आल्यानंतर सर्व बियाणं जमिनीच्या आत झाकून ठेवावी लागतात, त्यासाठी काश्मीर येथील ती माती कशी आहे. त्यामध्ये कोणतं तत्व असावं लागतं, याचा अभ्यास प्रिया अग्रवाल यांनी केला. त्यानुसार, आता दोन वेगवगेळे प्रयोग करण्यात येणार असून तयार केलेल्या शेडच्या बाहेर आणि शेडच्या आत असे दोन्ही ठिकाणी विशेष मातीमध्ये हे बियाणं झाकून ठेवण्यात येतील. त्यावरून नेमकं कोणत्या भागात कसा पर्याय उपलब्ध होईल, ते कळेल. त्यानुसार आणखी प्रयोग करण्याची आवश्यकता आहे का? हे पाहता येईल, असं प्रिया अग्रवाल यांनी सांगितलं.
