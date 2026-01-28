चेंबूरमध्ये गॅस गळती नाही तर वृत्त खोटं ठरवा, अन्यथा सत्य शोधा: हायकोर्टाकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कानउघडणी
मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी ) इशारा दिला आहे. भविष्यात चेंबूर परिसरात कोणतीही वायूगळती घडल्यास याला एमपीसीबी जबाबदार असेल, असं न्यायालयानं म्हटलंय.
Published : January 28, 2026 at 7:53 AM IST
मुंबई : "भविष्यात चेंबूर परिसरात गॅस गळतीमुळे कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्यास सर्वस्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) जबाबदार राहील," असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. चेंबूर परिसरात वायू गळती होत असल्याबाबतची जनहित याचिका न्यायालयानं दाखल करुन घेतली आहे.
उच्च न्यायालयानं दाखल केली सुमोटो याचिका : चेंबूर परिसरात गॅस गळती होत असल्याची बातमी नुकतीच एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाली होती. या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयानं हे प्रकरण सुमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतलं. मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. लिगल एड सर्व्हिसच्या अहवालानुसार, चेंबूरमधील नागरिकांना श्वसनासंबंधी अनेक तक्रारी आहेत. तसेच, स्थानिकांमध्ये वारंवार डोळे व त्वचेला होणाऱ्या त्रासाबाबतही तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येथील नागरिकांची नियमित आरोग्य तपासणी करणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. आरोग्य चाचणीचे अहवाल आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. तसेच, नागरिकांना नेमका कशामुळे त्रास होत आहे, हेही समोर येईल, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं या सुनावणीदरम्यान नोंदवलं.
राज्य सरकारची भूमिका काय? : यावर उत्तर देताना राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं की, चेंबूर येथील केमिकल कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली असून तिथं कोणतीही गॅस गळती होत नसल्याचं आढळलं आहे. परिसरात उग्र वास येत असल्याचं मान्य असलं तरी त्याची कारणे वेगळी असू शकतात, असं महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीनं न्यायालयाला सांगितलं.
न्यायालयाची नाराजी : मात्र, या भूमिकेवर उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एमपीसीबीच्या दाव्यानुसार चेंबूरमध्ये गॅस गळती होत नसेल, तर इंग्रजी दैनिकांतील वृत्त खोटं असल्याचा स्पष्ट दावा मंडळानं करावा. अन्यथा प्रत्यक्षात नेमकं काय घडत आहे? याचा सखोल शोध घ्यावा, असे खडेबोल न्यायालयानं सुनावले. तसेच, संबंधित अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील सुनावणीत सुस्पष्ट उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायालयानं ही सुनावणी तहकूब केली.
