दुष्काळाच्या संकटात महिला बचत गटांना दिलासा द्या; कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडं साकडं
दुष्काळग्रस्त ग्रामीण महिलांच्या बचत गटांचं कर्ज माफ (Loan Waiver) करावं, दिवाळीपूर्वी निर्णय घेऊन आर्थिक संकटातून दिलासा द्यावा अशा मागणी मुख्यमंत्र्यांकडं करण्यात आली.
Published : October 7, 2026 at 4:10 PM IST
अहिल्यानगर : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांचं कर्ज माफ करून राज्यातील लाखो ग्रामीण महिलांना आर्थिक संकटातून दिलासा द्यावा. दिवाळीपूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना कर्जमाफीची भाऊबीज द्यावी अशी मागणी शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षा सुनिता वानखडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं केली. यासंदर्भात श्रीरामपूरच्या प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कर्जमाफीसह कर्जवसुलीला स्थगिती व्याजात सवलत आणि आर्थिक पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम : माझ्या लाडक्या बहिणींना मी कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. याच विश्वासाने ग्रामीण भागातील महिला शासनाकडं आशेनं पाहत आहेत. मात्र दुष्काळामुळं शेतीचं उत्पन्न घटलं आहे. शेतमजुरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत संसाराचा गाडा चालविताना महिला बचत गटांच्या कर्जाचे हप्ते भरणे अनेक महिलांसाठी कठीण बनले आहे. त्यामुळं दुष्काळग्रस्त महिलांना आर्थिक मदतीबरोबरच त्यांच्या स्वावलंबनाचा आधार असलेल्या बचत गटांचे संरक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचं शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षा सुनिता वानखडे यांनी सांगितलं.
दुष्काळामुळं रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या : ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला बचत गटांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. बचतीच्या माध्यमातून महिलांनी स्वतःचे गट स्थापन केले. बँकांशी आर्थिक व्यवहार सुरू केले आणि कर्जाच्या मदतीने विविध लघुउद्योग उभे केले. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शिवणकाम, अन्नप्रक्रिया, घरगुती खाद्यपदार्थ निर्मिती, किरकोळ व्यापार अशा अनेक व्यवसायांतून महिला आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत आहेत. मात्र दुष्काळामुळं रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आणि व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न घटले. तर कर्जाची परतफेड करणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरते. स्वतःच्या मेहनतीने उभे केलेले व्यवसाय टिकवायचे कसे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा? असा प्रश्न आज अनेक ग्रामीण महिलांसमोर उभा राहिला असल्याचही सुनिता वानखडे यांनी सांगितलं.
महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे : दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी वानखडे यांनी केली. संपूर्ण कर्जमाफी शक्य नसलेल्या प्रकरणांत किमान 12 ते 24 महिन्यांची हप्ता वसुली स्थगिती द्यावी. स्थगित कालावधीतील व्याजात विशेष सवलत द्यावी किंवा शासनामार्फत व्याज अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. पात्र बचत गटांच्या कर्जाची पुनर्रचना करून परतफेडीचा कालावधी वाढवावा जेणेकरून महिलांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी वेळ मिळेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
कर्जमाफी ही भाऊबीजेची भेट : दिवाळी हा प्रकाशाचा आनंदाचा आणि नात्यांमधील प्रेम दृढ करणारा सण आहे. मात्र दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांसाठी आर्थिक अडचणींमुळं सण साजरा करणेही आव्हानात्मक ठरत आहे. अशा परिस्थितीत महिला बचत गटांच्या कर्जमाफीचा निर्णय हा ग्रामीण महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने भाऊबीजेची भेट ठरू शकतो. महिलांना केवळ आर्थिक मदतीचा लाभ देणे पुरेसे नसून त्यांच्या हातातील बचत गट आणि त्यातून निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी टिकवून ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
दिवाळीपूर्वी कर्जमाफीचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा : बचत गट वाचला तर महिला स्वावलंबी राहील, महिला सक्षम झाली तर कुटुंबाला आधार मिळेल आणि कुटुंब सक्षम झाले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. दुष्काळामुळं अडचणीत सापडलेल्या महिलांना कर्जफेडीच्या ताणातून मुक्त करून पुन्हा उभे राहण्याची संधी देणे ही शासनाची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामीण महिलांच्या प्रश्नाकडं गांभीर्याने लक्ष देऊन दिवाळीपूर्वी कर्जमाफीचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे आवाहन शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षा सुनिता वानखडे यांनी केलं आहे.
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