राष्ट्रवादीत पक्षात तटकरे- पटेल ‘साईडलाइन’?; शरद पवारांच्या भेटीनंतर सुनील तटकरेंनी काय सांगितलं?
सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या कार्यकारणीच्या यादीत प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची नावं वगळली होती. त्यानंतर सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांची भेट घेतली.
Published : May 13, 2026 at 4:38 PM IST
मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडं राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाची सूत्रं आली. सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल हे सतत राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. अजित पवारांच्या निधनानंतर या दोन्ही नेत्यांवर टीकेची झोड उठली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडं दिलेल्या पत्रात या दोन्ही नेत्यांची नावं वगळल्यामुळं या दोन्ही नेत्यांना जाणीवपूर्वक साईडलाईन केलं जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नेमकं काय घडलं? : राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून 29 एप्रिल रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि पदाधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्यात आल्याचं पत्र सध्या चर्चेत आहे. या यादीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सुनेत्रा पवार यांचं नाव असून, जनरल सेक्रेटरी म्हणून पार्थ पवार आणि जय पवार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, पक्षाचे प्रमुख नेते प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांची नावे कार्यकारिणीत नसल्याचं दिसून आल्यानं तर्क-वितर्कांना वेग आला.
“तांत्रिक आणि क्लेरिकल चूक” : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या यादीमुळं पक्षातील अंतर्गत समीकरणांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मात्र ही “तांत्रिक आणि क्लेरिकल चूक” असल्याचं स्पष्ट केलंय. यावर स्पष्टीकरण देताना सुनेत्रा पवार यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये, “माध्यमांमध्ये प्रसारित होत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत तांत्रिक आणि क्लेरिकल चुका आहेत. त्या लवकरच दुरुस्त करण्यात येतील,” असं म्हटलं आहे. त्यामुळं ही चूक केवळ प्रशासकीय स्वरूपाची आहे की त्यामागे राजकीय संदेश दडलेला आहे, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
पटेल, तटकरे यांच्या पदाबाबत शंका का? : सुनेत्रा पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर पहिले पत्र निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आलं होतं. त्यामध्ये पटेल आणि तटकरे यांच्या पदाचा उल्लेख टाळण्यात आला होता. त्यानंतर आता पुन्हा नव्यानं पाठविण्यात आलेल्या पत्रातही या दोघांच्या पदाचा उल्लेख नाही. अरुणाचलचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार टोको तातुंग यांच्या पदाचाही उल्लेख त्यांच्या नावासमोर करण्यात आला. त्यामुळं पटेल आणि तटकरे यांच्या पदांबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 22 सदस्यांची नावे : राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाकडून निवडणूक आयोगाकडं राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 22 सदस्यांची नावे देण्यात आली आहेत. यामध्ये शिवाजीराव गर्जे कोषाध्यक्ष, सुबोध मोहिते सरचिटणीस, अविनाश आदिक, संजय प्रजापती, राणा रणवीर सिंग, डॉ. रमन प्रीत सिंग, धनंजय शर्मा आणि डॉ. अभिषेक बोके यांचा राष्ट्रीय सचिव म्हणून तर धीरज शर्मा यांचा युवा अध्यक्ष यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
दोघांनाही पदावरून डच्चू दिलं? : राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून 29 एप्रिल रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची यादी निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली आहे. यामध्ये पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सुनेत्रा पवार यांचे नाव असून पार्थ पवार सरचिटणीस, जय पवार यांचा राष्ट्रीय सचिव म्हणून उल्लेख आहे. मात्र, प्रफुल्ल पटेल हे कार्याध्यक्ष असताना त्यांचा उल्लेख केवळ राज्यसभा नेते, तर सुनील तटकरे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष असताना त्यांचा उल्लेख लोकसभा नेते असा करण्यात आला. पटेल आणि तटकरे यांच्या पदाचा उल्लेख टाळण्यात आल्यानं या दोघांनाही पदावरून डच्चू दिल्याचं बोललं जाऊ लागलं.
तटकरे- पवार भेट, नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी? : या संपूर्ण घडामोडींनंतर बुधवारी रात्री सुनिल तटकरे यांनी शरद पवार यांची सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. यामुळं दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये नेमकं काय घडतंय या प्रश्न उपस्थित झाला. याबाबत प्रतिक्रिया देताना सुनिल तटकरे म्हणाले, “काल (12 मे) आदरणीय शरद पवार साहेबांची त्यांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेत प्रकृतीची विचारपूस केली. काही दिवसांपूर्वी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं साहेबांवर ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तेव्हापासून भेटीचा मानस होता, मात्र वेळ जुळून न आल्यानं अखेर काल भेट घेता आली. या भेटीत कोणत्याही राजकीय विषयावर चर्चा झाली नाही. तसा या भेटीमागे कोणताही राजकीय हेतूही नव्हता.”
पुढची राजकीय समिकरणे कशी असतील? : अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येण्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या. स्वतः अजित पवार हयात असताना याबाबत चर्चा झाल्याचं राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितलं होतं. पण, ही विधानं फेटाळून लावत अशा कोणत्याही चर्चा झाल्या नसल्याचं तटकरे यांनी म्हटलं होतं. त्याचबरोबर अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही दिवसांतच सुनेत्रा पवारांचा उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी पार पडला. त्या शपथविधीला पवार कुटुंबीयांना बोलवण्यात आल नव्हतं. यावरूनही सुनिल तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर टीका झाली होती. गेल्या काही दिवसांमधील या घडामोडींनंतर सुनिल तटकरे यांची शरद पवारांशी भेट, त्यावर तटकरे यांनी दिलेली मवाळ प्रतिक्रिया याचा अर्थ काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
राजकीय विश्लेषक सुधीर सुर्यवंशी याबाबत बोलताना सांगतात, “शरद पवारांच्या तब्येतीचं कारण जरी सुनिल तटकरे यांनी दिलं असलं तरी या भेटीमुळं दोन्ही नेत्यांमधला दुरावा कमी होण्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत. ही भेट जरी राजकीय नाही असं सांगण्यात येत असलं तरी या भेटींमधून दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणाचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.” प्रफुल्ल पटेल हे भाजपाच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चा काही दिवसांपासून सुरू आहेत. सुनिल तटकरे हे मवाळ भूमिकेत आलेले दिसत आहेत. त्यामुळं पुढची राजकीय समीकरणे कशी असतील याची उत्सुकता आहे.
