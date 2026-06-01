सुनिल तटकरे यांचा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या वक्तव्यावरून यूटर्न
सुनिल तटकरे यांनी नुकतंच विलीनीकरणाच्या चर्चेबाबत भाष्य केलं आहे. या चर्चांबाबत महत्त्वाचा खुलासा करत, अजित पवार यांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाल्याची कबुली दिली.
Published : June 1, 2026 at 3:31 PM IST
मुंबई - दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आलं आहे. ‘अजित पवार यांचे पार्थिव समोर असताना विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्या. दादांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच हा मुद्दा पुढे आणण्यामागे नेमका उद्देश काय होता? असा सवाल आता उपस्थित करत विलीनीकरणाची कोणतीही चर्चा झाली नाही म्हणणारे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी नुकतंच या विलीनीकरणाच्या चर्चेबाबत महत्वपूर्ण भाष्य केलं आहे. या चर्चांबाबत महत्त्वाचा खुलासा करत, अजित पवार यांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाल्याची कबुली दिली.
काय म्हणाले तटकरे? - आज विधानपरिषदेच्या निवडणुकीबाबत बोलताना दोन्ही पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत तटकरे यांनी भाष्य केलं. त्यांनी सांगितलं की, अजित पवार यांच्या निधनापूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू होती आणि त्याची माहिती त्यांना होती. “मी कोणत्याही बैठकीला उपस्थित नव्हतो, मात्र दादा मला चर्चेचा तपशील सांगत होते. निर्णय प्रक्रियेबाबत आम्हाला माहिती होती,” असं तटकरे म्हणाले.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर मात्र संपूर्ण राजकीय समीकरण बदलल्याचं तटकरेंनी नमूद केलं. “दादा असताना होणारे विलीनीकरण आणि दादा गेल्यानंतर होणारे विलीनीकरण यात मोठा फरक आहे. त्यांच्या निधनानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आणि त्यामुळे विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढे सरकू शकली नाही,” असं त्यांनी सांगितलं. तटकरेंच्या या खुलाशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पडद्यामागे सुरू असलेल्या हालचाली आणि अपूर्ण राहिलेल्या विलीनीकरणाच्या प्रयत्नांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. तटकरेंच्या या सतत बदलत्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली असून शरद पवार राष्ट्रवादीकडूनही त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
विलीनीकरणाच्या वक्तव्याला फार महत्त्व राहिले नाही - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी तटकरेंवर निशाणा साधला आहे. “आधी काही नेते विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सांगत होते, मात्र आता स्वतःच चर्चा झाल्याचे मान्य करत आहेत,” असं शिंदे म्हणाले. शशिकांत शिंदे यांनी दावा केला की, अजित पवार यांनी स्वतः विलीनीकरणाच्या शक्यतांबाबत चर्चा केली होती. मात्र, आता महाविकास आघाडी म्हणून पुढे जाण्याचा निर्णय झाल्यानंतर या चर्चांना फारसं महत्त्व राहिलेलं नाही. “विलीनीकरणाच्या चर्चांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे या विषयावर सातत्याने बोलण्याची गरज नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाचा प्रश्न या चर्चेशी संबंधित नसल्याचं सांगताना शिंदे म्हणाले की, विलीनीकरणाबाबतच्या चर्चा अजित पवार यांच्याशीच झाल्या होत्या. आगामी काळात भाजपा आणि मित्रपक्षांमधील संबंध कसे राहतील, याची कल्पना अजित पवार यांना होती, असा दावाही त्यांनी केला. विलीनीकरण हीच अजित पवारांना खरी श्रद्धांजली’ असं पूर्वी म्हणणारे शशिकांत शिंदे आता मात्र सावध भूमिका घेताना दिसले. विलीनीकरणाचा निर्णय माध्यमांमधून होत नसून तो पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून सामूहिकपणे घेतला जातो, असं सांगत त्यांनी सध्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काम सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं.
अजित पवारांच्या निधनानंतर काय घडलं? - अजित पवारांच्या निधनानंतर लगेच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाने उपस्थित केला. यासंदर्भात अजित पवारांसोबत चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. पण याला राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षातील नेत्यांनी विरोध केला. याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचं सांगत राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षातील नेत्यांचा दावा फेटाळून लावला. यामध्ये राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांची प्रमुख भूमिका होती. यानंतर अजित पवारांच्या निधनानंतर अगदी काही दिवसांतच सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली. सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीबाबत कोणतीही कल्पना नसल्याचं शरद पवारांनी जाहीर केलं. काही दिवसांतच सुनिल तटकरे आणि प्रफुल पटेल पक्षाचा ताबा घेत असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. पण शरद पवारांच्या राज्यसभा उमेदवारीवेळी विलीनीकरणाच्या चर्चा थांबल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाकडून जाहीर करण्यात आलं.
