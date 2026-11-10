"...तर त्यांना ठाण्याऐवजी आग्र्याला पाठवावं लागेल"; सुनील तटकरेंचं रामदास कदमांना प्रत्युत्तर
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांनी शिवसेना नेते रामदास कदम यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.
Published : November 10, 2026 at 7:48 AM IST|
Updated : November 10, 2026 at 9:12 AM IST
रायगड : शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी केलेल्या आरोपांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. रामदास कदम यांचे सर्व आरोप खोटे आणि बिनबुडाचे असून त्यांच्या आरोपांचा आपण तीव्र निषेध करतो, असं तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. एवढंच नाही तर रामदास कदम यांची मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी त्यांना ठाण्याऐवजी आग्रा येथे पाठवण्याची वेळ आली आहे, असा खोचक टोला देखील त्यांनी लगावला. कदम यांना यापुढे कायदेशीर नोटीस बजावणार असल्याचं सांगत तटकरे यांनी या वादाला नवं वळण दिलं आहे. तसेच यापुढे कदम यांच्यावर आपण बोलणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
कदम यांनी आपल्या पाया पडून...
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुनील तटकरे यांनी रामदास कदम यांच्या जुन्या राजकीय संबंधांबाबत अनेक गौप्यस्फोट केले. 2009 मध्ये रामदास कदम निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर आपल्याला भेटायला आले होते. तसेच मुंबईतील अॅम्बेसीडर हॉटेलमध्येही त्यांची भेट झाली होती. त्यावेळी कदम यांनी आपल्या पाया पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती, असा दावा तटकरे यांनी केला. एवढंच नव्हे तर विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाण्याची धमकी देत त्यांनी आपलं राजकीय काम साधून घेतल्याचा आरोपही तटकरे यांनी केला.
दरम्यान, अनिल परब यांनी रामदास कदम यांच्यावर केलेल्या आरोपांची आधी कदम यांनी उत्तरं द्यावीत, असा सल्लाही तटकरे यांनी दिला. माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्याबाबत कदम यांनी केलेल्या वक्तव्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आपण अंतुले यांचे पीए नव्हतो, असं स्पष्ट करत अंतुले यांच्याबाबत धर्मांध पद्धतीने आरोप करणाऱ्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही, असं तटकरे म्हणाले.
विलीनीकरणाचा विषय आता संपला...
दुसरीकडे, महायुतीच्या धर्माबाबतचा निर्णय हा वरिष्ठ नेत्यांच्या स्तरावर घेतला जाईल, असं सांगत तटकरे यांनी युतीतील राजकीय निर्णयांवर भाष्य करणं टाळलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा विषय आता संपला असून त्यावर पुन्हा चर्चा करण्याची गरज नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. शरद पवार असोत किंवा अजित पवार, या दोन्ही नेत्यांनी आपल्याला अनेक महत्त्वाची पदं दिली आहेत. गेली 40 वर्षे आपण जनतेची सेवा करत असून लोकांनी आपल्यावर विश्वास दाखवून निवडून दिलं आहे, असं सांगत तटकरे यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाचाही उल्लेख केला. अखेर रामदास कदम यांच्या आरोपांना कायदेशीर उत्तर देणार असल्याचं स्पष्ट करत, यापुढे त्यांच्यावर कितीही आरोप झाले तरी आपण प्रतिक्रिया देणार नाही, अशी भूमिका सुनील तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
अजितदादांच्या निधनानंतर विलीनीकरणाच्या चर्चांना नवे वळण
अजित पवार हयात असताना दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील बैठकींचे फोटो समाज माध्यमात व्हायरल झाले होते. मात्र, 28 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी एकत्र येण्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. अनेक निर्णय प्रक्रियेत वरिष्ठाकडून ज्येष्ठाना डावलण्यात येत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादीतील काही नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याकडे केल्याची बाब समोर आली. राष्ट्रवादीत त्यानंतर अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली. अशातच ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांनी शरद पवार यांची घेतलेली भेट त्यांनी 10 तारखेचा केलेला उल्लेख चर्चेचा विषय ठरली. दुसरीकडे 6 नोव्हेंबरला सुनील तटकरे यांनी म्हटलं की, अजित पवार युती करण्यावर ठाम होते. दादा असते तर 12 फेब्रुवारीला दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या असत्या अशी, भूमिका त्यांनी मांडली. तसंच पार्थ पवार यांनी सलग दोन दिवस घेतलेल्या भेटीगाठीमुळे दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले. त्यामुळे दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या चर्चेला जोर आला. मात्र, यापूर्वी तटकरे यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर परिस्थिती बदलली असून, विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव किंवा चर्चा सध्या अस्तित्वात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे एकीकडे विलीनीकरणाच्या शक्यता चर्चेत असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाकडून त्याबाबत सावध भूमिका घेतली जात असल्याचं चित्र आहे.
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