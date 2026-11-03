'दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा विषय संपला, पक्षातही मतभेद नाहीत'-सुनील तटकरेंचा दावा
राष्ट्रवादीच्या 6 आजी-माजी मंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर पक्षाच्या कोअर कमिटीची सोमवारी बैठक झाली. यावेळी मंत्री सुनील तटकरे यांनी भूमिका मांडली.
Published : November 3, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 9:34 AM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चांना उधाण आले असतानाच पक्षाच्या कोअर कमिटीची बैठक मुंबईत सोमवारी पार पडली. पक्षाच्या संघटनात्मक निर्णयांमध्ये ज्येष्ठ नेत्यांना पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याच्या चर्चांमुळे ही बैठक महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, पक्षात कोणतीही नाराजी नसल्याचे सांगत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाबाबतचा विषय आता संपला असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रवादीच्या प्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या 'देवगिरी' या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, प्रफुल पटेल, धनंजय मुंडे, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, खासदार पार्थ पवार आणि जय पवार उपस्थित होते. बैठकीत पक्षाच्या सध्याच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याबरोबरच आगामी काळातील संघटनात्मक दिशा, आमदारांच्या जबाबदाऱ्या आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली.
अलीकडच्या काळात पक्षातील काही नियुक्त्यांवरून ज्येष्ठ नेते आणि नव्या नेतृत्वामध्ये मतभेद असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. विशेषतः पार्थ पवार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत काही आमदारांनी आक्षेप नोंदवल्याचे समोर आलं होतं. मुंबई राष्ट्रवादी अध्यक्षपदी झिशान सिद्दीकी आणि राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्तेपदी उमेश पाटील यांच्या नियुक्त्यांबाबतही ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वासात घेतले नसल्याची चर्चा होती. त्यामुळे कोअर कमिटीच्या बैठकीत या विषयांवर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष होतं.
Six leaders from the NCP Ajit Pawar faction-- Dhananjay Munde, Sunil Tatkare, Praful Patel, Hasan Mushrif, Chhagan Bhujbal, and Dilip Walse Patil met Union Home Minister Amit Shah in Delhi today. https://t.co/PbtTv27CXP— ANI (@ANI) November 2, 2026
नेतृत्वाखाली अशा बैठका होत राहतील- बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सुनील तटकरे यांनी पक्षातील नाराजीचे वृत्त फेटाळले. यावेळी जय पवार आणि धनंजय मुंडे हेहीदेखील उपस्थित होते. मंत्री सुनील तटकरे म्हणाले की, नाराजीचा काही विषय नाही. कोअर कमिटीची बैठक घेणं ही अजितदादा पवार यांनी घालून दिलेली शिस्त होती. या निमित्तानं आमदारांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा पायंडा त्यांनी पाडला होता. त्यामुळे यापुढेही सुनेत्रा वहिनी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अशा बैठका होत राहतील. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पक्ष आणि आमदारांनी एकत्रितपणे कोणती भूमिका घ्यावी, यावरही बैठकीत विचारविनिमय झाल्याचं तटकरे यांनी सांगितलं. आमदारांशी नियमित संवाद ठेवणे आणि त्यांच्या मतदारसंघांमधील प्रश्न समजून घेणे हा या बैठकांचा उद्देश असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा विषय संपला- दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत विचारले असता, या विषयावर आता कोणतीही चर्चा शिल्लक नसल्याचं तटकरे म्हणाले. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमच्या पक्षानेही भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शरद पवार यांच्या प्रकृतीविषयी विचारले असता, त्यांच्या राजकीय योगदानाचा उल्लेख करत तटकरे यांनी ते लवकर बरे व्हावेत, अशी सदिच्छा व्यक्त केली.
राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी मंत्र्यांनी अमित शाह यांची घेतली भेट- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) सहा वरिष्ठ नेत्यांनी सोमवारी सकाळी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अर्थ खात्याची मागणी होत असताना राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी नेत्यांनी अमित शाह यांची घेतलेली भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. शाह यांची भेट घेणाऱ्या नेत्यांमध्ये माजी मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री सुनील तटकरे, माजी मंत्री प्रफुल्ल पटेल, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा समावेश होता. मात्र, या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राज्यसभेचे खासदार पार्थ पवार यांची अनुपस्थिती पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.
- उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी पक्षात अंतर्गत मतभेद नसल्याचं शुक्रवारी स्पष्ट केलं. त्यांनी म्हटलं की, आमच्यात कोणताही वाद नाही. निवडणुकीत विजय आणि पराभव होतच असतात. जर पराभव झाला असेल, तर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असते. आम्ही नक्कीच आत्मपरीक्षण करू.
हेही वाचा-