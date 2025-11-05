रायगडमध्ये शिवसेनेसोबत चर्चा करण्याची गरज नाही, राष्ट्रवादी ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत
येत्या मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महायुती समन्वय समितीची बैठक होणार आहे. त्यात निवडणुकीबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती खासदार सुनिल तटकरे यांनी दिली.
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर राज्यातील तळागाळातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता आता पूर्णपणे निवडणुकीच्या तयारीत आहे. या निवडणुकीत महायुती म्हणून कसे उतरायचे? कोणत्या पद्धतीने एकत्र काम करायचे? यावर पुढच्या तीन दिवसात मोठी चर्चा होणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
महायुती समन्वय समितीची बैठक : पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांची आढावा बैठक बुधवारी मुंबईमध्ये पार पडली. या बैठकीत जिल्हानिहाय कार्यकर्त्यांनी इच्छुक उमेदवारांची माहिती दिली. "भाजपा नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा झाली असून, येत्या मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महायुती समन्वय समितीची बैठक होणार असून, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढवायच्या की नाही? यावर निर्णय घेतला जाईल," असे तटकरे यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकींमध्ये स्थानिक राजकीय समीकरणांचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते आता निवडणुकीच्या मोडमध्ये गेले आहेत, असं तटकरे यांनी नमूद केले.
रायगडबाबत राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट : "रायगडबाबत बोलताना शिवसेनेने उघडपणे सांगितलं की त्यांना रायगडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती नको, पण आम्ही कधीच तसं जाहीरपणे सांगितलेलं नाही," अशी भूमिका सुनिल तटकरे यांनी मांडली. "अजितदादांसमोर जिल्हाध्यक्षांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. आम्ही सध्या ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहोत. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल," असं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर भाजपा आणि शिवसेनेसोबत संवाद सुरू आहे. मात्र, शिवसेनेने रायगडमध्ये राष्ट्रवादीसोबत न बोलण्याची भूमिका घेतल्याने आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज नाही, असं तटकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल : उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना तटकरे म्हणाले, "उद्धव ठाकरे हे हल्ली विनोदी शब्दप्रयोग करत फिरत आहेत. विरोधकांची भूमिका निभावताना टिकाटिप्पणी करावी लागते, नाहीतर त्यांचं दुकान कसं चालणार? आपलं दुकान लोकांमध्ये चालवायचं असेल तर असे शब्दप्रयोग करावे लागतात. टीआरपी मिळवण्यासाठी ही शैली त्यांची नवी युक्ती आहे. उद्धव ठाकरे दीर्घकाळ राजकारणात आहेत. त्यामुळे आता त्यांचा मुख्य अजेंडा म्हणजे एनडीए आणि महायुतीवर बोलून मतदारांचं लक्ष वेधणं हा आहे. बाकी त्यांच्याकडे काही खास कार्यक्रम नाही."
महायुतीसाठी पुढचे काही दिवस निर्णायक : या बैठकीत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल, ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक, दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह जिल्ह्यांचे संपर्कमंत्री, आमदार आणि माजी खासदार उपस्थित होते. राज्यात निवडणुकीचा माहोल चढत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महायुतीमध्ये पुढचे काही दिवस निर्णायक ठरणार आहेत.
